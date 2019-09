Andone: Din păcate nu am reuşit să egalăm, am încercat, dar ăsta este fotbalul

Atacantul Florin Andone a declarat, joi seară, la Pro TV, că regretă că naţionala României nu a reuşit să egaleze Spania în meciul din preliminariile Euro-2020, pierdut, scor 1-2, pe Arena Naţională.

"Din păcate nu am reuşit să egalăm, am încercat, dar ăsta este fotbalul. Au un lot valoros, jucători foarte buni. Eu sunt mândru de ce am făcut pe teren, de băieţii care au luptat până la final. Cred că meritam egalul. În prima repriză, Tătăruşanu a fost cel mai bun, cred că a fost omul meciului. Ştiam ce ne aşteaptă, ştiam că e o echipă puternică", a declarat Andone.

Reprezentativa României a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-0), de selecţionata Spaniei, în etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Spaniolii au jucat în inferioritate numerică pe final. Spania este lider în clasament, cu 15 puncte din tot atâtea posibile, iar “tricolorii” au coborât de pe trei pe patru, ei având şapte puncte.

Au marcat Florin Andone ’59 pentru România şi Sergio Ramos ’29 (penalti) şi Paco Alcacer ’47 pentru Spania.

Sursa : news.ro