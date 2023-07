Andrei Anghel, locul 10 în semifinalele CM de la Fukuoka, la proba 50 de m spate. Ce timp a scos românul VIDEO

Andrei Anghel a obținut locul 10 în semifinalele Campionatului Mondial de natație de la Fukuoka, la proba 50 de m spate. Ce timp a reușit înotătorul român să scoată.

Înotătorul Andrei Anghel a participat sâmbătă 29 iulie, în semifinalele probei de 50 m spate, la Campionatul Mondial de nataţie de la Fukuoka. Cursa lui a putut fi urmărită live și exclusiv în AntenaPLAY, în sesiunea de la 15:11 (ora României).

Andrei Anghel, locul 10 în semifinalele CM de la Fukuoka, la proba 50 de m spate

Anghel a intrat astfel în cea de-a doua semifinală, prima fiind la 15:06, pe culoarul al doilea. Doar 8 înotători au trecut mai departe în marea finală, cei care au reușit să scoată cei mai buni timpi.

Cel mai bun timp din toată cariera lui Andrei Anghel a fost obținut înainte de calificarea în semifinală, mai exact 24 de secunde și 86 de sutimi. Românul a început bine cursa, fiind de altfel și proba lui preferată, 50 de m spate, însă i-au luat-o alți câțiva competitori înainte.

Ce timp a obținut Andrei Anghel în semifinala CM de natație

Andrei Anghel a ajuns la finish pe locul 6 în a doua semifinală, însă comparând rezultatul său și cu timpii celor din prima semifinală, înotătorul care ne-a reprezentat țara a ajuns pe locul 10. Timpul său a fost de 24 secunde și 95 de sutimi, mai slab decât cel precedent. Din păcate, nu a prins finala. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi scos un timp mai bun decât în seriile de aseară. Îl felicităm pentru rezultatele obținute!

Cine este înotătorul român Andrei Anghel

Andrei Anghel este campion național în 2022 în proba de 100 m spate. Tânărul înotător a recunoscut că nu i-a fost deloc uşor la începutul antrenamentelor de înot: „O săptămână a fost o dragoste foarte mare, că eram cu colacul, apoi se iniţia un divorţ, după două săptămâni. Îmi era foarte frică, aveam nişte exerciţii fără colac, de acelea fugeam, începeam să plâng", a povestit Andrei Anghel pentru Antena Sport.

Declarațiile lui Andrei Anghel după ce a obținut cel mai bun timp al său înainte de semifinale

„Poate a fost cel mai rapid start din cariera mea. Unghiul la care am intrat în apă, însă, n-a fost ideal. M-am speriat puțin, doar că n-ai foarte mult timp să stai speriat sau să stai în orice altă stare decât în probă. Am zis aia e, suntem unde suntem, ne descurcăm cu ce avem. Mă bucur mult că e personal best. Mai am de unde să corectez”, a spus Anghel pentru Gazeta Sporturilor, declarând atunci că spera din suflet să prindă și finala.