Anghel Iordănescu, implicat într-un accident înainte de România – Suedia. Ce s-ar fi întâmplat în apropierea Arenei Naționale

Anghel Iordănescu ar fi fost implicat într-un accident înainte de România – Suedia. Ce s-ar fi întâmplat în apropierea Arenei Naționale.

Cu aproximativ o oră înainte de startul meciului România – Suedia din Liga Națiunilor, Federația Română de Fotbal le-a transmis suporterilor să evite una dintre căile de acces către Arena Națională.

Avertismentul a fost trimis prin aplicația mobilă FRF și a venit în urma unui accident produs pe strada Maior Ion Coravu.

„ATENȚIE! Vă rugăm să evitați, din cauza unui accident cu victime, intrarea în incinta stadionului Arena Națională pe strada Maior Ion Coravu”, se arăta în notificarea transmisă de FRF.

Potrivit informațiilor Digi Sport, unul dintre cei implicați în accident ar fi fost Anghel Iordănescu, în vârstă de 76 de ani, fost selecționer al României. Din primele informații, nu ar fi existat persoane rănite.

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Deocamdată, nu sunt cunoscute mai multe detalii despre accident. Incidentul a avut loc cu puțin timp înaintea meciului România – Suedia, atunci când suporterii se îndreptau spre Arena Națională.

Anghel Iordănescu, o carieră impresionantă în fotbal

Unul dintre cele mai importante capitole din cariera lui Anghel Iordănescu este legat de echipa națională. „Tata Puiu” a condus România în trei mandate și a rămas în memoria suporterilor pentru rezultatele obținute alături de „Generația de Aur”.

Cea mai importantă performanță a venit la Campionatul Mondial din 1994, desfășurat în Statele Unite. România a ajuns până în sferturile de finală, după un parcurs spectaculos. Naționala pregătită de Iordănescu a trecut atunci de Argentina, înainte de a fi eliminată de Suedia la loviturile de departajare.

Anghel Iordănescu a revenit la cârma echipei naționale și în anii următori. A fost selecționer și la EURO 1996, iar ulterior a mai avut un mandat între 2002 și 2004.

Pe lângă activitatea de la națională, fostul selecționer a pregătit mai multe echipe de club, atât din România, cât și din străinătate. De-a lungul carierei, a adunat numeroase trofee și a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume aleestești pe scurt perioada de la Steaua și apoi să închei cu activ fotbalului românesc.

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