Fiica Mariei Iordănescu, prima apariție într-un platou de televiziune. Ce a spus micuța Teea despre bunicul Anghel Iordănescu

La cei trei ani ai săi, nepoata lui Anghel Iordănescu a bifat prima sa apariție la TV. Fiica Mariei Iordnăescu a dezvăluit că „bunicul Puiu” o alintă „păpușa lui” și că petrece timp cu ea.

Alături de mama ei, micuța Teea a venit la Știrile Antena Stars și a fost fascinată de ecrane și lavaliere. Teea și-a dorit foarte mult să primească și ea o lavalieră și a povestit că are 3 anișori și că îi place să se joace cu alți copii la grădiniță. „Păpușa” bunicului este copia fidelă a Mariei Iordănescu.

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Maria Iordănescu, prima apariție alături de fiica ei într-un platou de televiziune. Imagini adorabile cu Teea: „Este foarte atașată de mine”

„Este pentru prima dată într-un platou la TV. Toată lumea spune că seamănă foarte mult cu mine. Cred că tata retrăiește cumva perioada copilăriei mele. Mare parte a copilăriei mele tata a fost departe de noi, când eu eram ca de vârsta Teei și cred că acum la bătrânețe se bucură pentru că are mai mult timp de nepoți și să fie alături de copii. Mi se pare că e mult peste mine, mult mai atentă la detalii. E un copil care observă orice, nu pot să o păcălesc”, a povestit Maria Iordănescu în direct la Antena Stars.

Maria Iordănescu a dezvăluit că în timp ce era în mașină cu fiica ei, micuța i-a spus că atunci când va fi mare își dorește să aibă „grijă de mami”.

„Este foarte atașată de mine, are grijă ca nimeni să nu pună mâna pe lucrurile lui mami, mami să fie bine. Este un copil foarte atent și foarte grijuliu”, a spus fiica lui Anghel Iordănescu.

Maria Iordănescu a mai povestit că tatăl și fiica ei au o relație de tachinare.

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