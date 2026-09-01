Nepoata lui Anghel Iordănescu a crescut fără doar și poate. Fiica Mariei Iordănescu este o domnișoară în toată regula.

Maria Iordănescu, fiica fostului selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Anghel Iordănescu, și-a construit propriul drum în lumea televiziunii, însă familia și, mai ales, fiica sa ocupă un loc important în plan personal.

Cum arată fiica Mariei Iordănescu! Nepoata lui Anghel Iordănescu a crescut și este o adevărată domnișoară | FOTO

Vedeta este căsătorită cu Teodor Măgureanu, iar cei doi au devenit părinți în urmă cu mai bine de trei ani.

Maria Iordănescu și Teodor Măgureanu au făcut cununia religioasă în mai 2022. Un an mai târziu, familia lor s-a mărit odată cu venirea pe lume a primului copil. Maria a născut pe 19 mai 2023, iar câteva zile mai târziu a împărtășit cu urmăritorii săi vestea că a devenit mamă, publicând și primele imagini cu bebelușul.

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Cei doi au o fetiță, pe care o cheamă Teea. Numele micuței a fost redat diferit, însă „Teea” este apelativul corect. La 1 septembrie 2026, fiica Mariei Iordănescu are deja 3 ani și 3 luni.

Pentru Maria, rolul de mamă a devenit unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții sale. Vedeta a povestit că Teea reprezintă prioritatea sa și că își organizează programul în funcție de nevoile fetiței. Atunci când consideră că nu a reușit să petreacă suficient timp alături de ea, Maria spune că preferă să pună pe plan secund celelalte activități și să se concentreze asupra copilului.

Ce planuri profesionale de viitor are Maria Iordănescu

Această schimbare de priorități a influențat inclusiv parcursul său profesional. În 2024, Maria Iordănescu a decis să renunțe la postul de la pupitrul știrilor sportive, explicând că își dorește să fie mai prezentă în viața fiicei sale. Decizia a reprezentat o schimbare importantă pentru jurnalista sportivă, care a ales să acorde mai mult timp familiei.

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Teea este și nepoata lui Anghel Iordănescu, una dintre figurile cunoscute ale fotbalului românesc. Fost selecționer al naționalei României, acesta este bunicul micuței și face parte din familia extinsă în care Maria își crește fiica.

Astăzi, Maria Iordănescu încearcă să găsească un echilibru între viața profesională și cea de familie, însă mărturisirile sale arată că timpul petrecut alături de Teea rămâne una dintre principalele sale priorități.