Armata Română, mesaj emoționant pentru tricolori, înainte de meciul cu Slovacia. Ce au transmis soldații din toate colțurile lumii

Militarii români din toate colțurile lumii au transmis un mesaj de încurajare pentru echipa națională de fotbal a României, înainte de meciul cu Slovacia. Imaginile care au emoționant o țară întreagă.

Au mai rămas doar câteva ore până la ultimul meci al României din faza grupelor de la Euro 2024. Astăzi, echipa națională o întâlnește pe Slovacia într-un meci care îi poate asigura calificările în optimile de finală.

Susținerea pentru fotbaliștii români a fost de-a dreptul impresionantă în această perioadă, iar emoțiile tuturor se află la cote maxime. Și de această dată, sunt așteptați peste 20.000 de români care să încurajeze echipa de fotbal din tribunele stadionului din Frankfurt, în timp ce în țară, suporterii se strâng în diverse locuri pentru a urmări partida.

Citește și: Imagini emoționante cu fotbaliștii naționalei, care s-au bucurat de o pauză în prezența familiilor. Cum au fost surprinși

Soldații Armatei Române din toate colțurile lumii au transmis un mesaj de încurajare pentru echipe națională de fotbal, înainte de meciul de Euro 2024

Articolul continuă după reclamă

În acest context, cu doar câteva ore înainte de meciul României împotriva Slovaciei, Armana Română a transmis un mesaj de susținere pentru sportivii nostri. Mai ales că această zi importantă coincide și cu Ziua Drapelului.

Soldați români din toate colțurile lumii au întregistrat mesaje video care au ajuns la membri echipei naționale. Imaginile au fost postate ulterior și pe contul de Facebook al echiei naționale, unde a stârnit o muțime de reacții.

„De Ziua Drapelului, Armata Română transmite un mesaj emoționant tricolorilor! Vă mulțumim frumos pentru susținerea voastră și pentru tot ceea ce faceți pentru România! Să ne bucurăm azi împreună!”, se arată în descrierea videoclipului.

În imagini se află soldați atât din România cât și din alte detașamente din toate colțurile lumii precum Polonia, Spania și chiar Africa.

„Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians, aflat în poligonul de trageri antiaeriene din Polonia, susține echipa de fotbal a României la Euro 2024. Hai România”, au transmis soldații din Polonia,

„La mulți ani de Ziua Drapelului! Hai România!”, a fost urarea celor din Spania.

„Din Republica Centrafricană, de Ziua Drapelului, suntem alături de voi! Hai, România!”, a fost mesajul care a răsunat de la sute de mii de kilometri depărtare.

„Ce așteptăm de la echipa națională? Victorie! Victorie! Victorie”, a fost și urarea transmisă de detașamentul de la Sibiu.

Urări de încurajare pentru echipa națională de fotbal a României pentru meciul împotriva Slovaciei, de la Euro 2024, s-au auzit și de pe Nava Școală Mircea, din tabăra de vară pentru cercetași de la Predeal, de la Brigada Gardă 30 Mihai Viteazu, de la București sau de la Vârful muntelui Negoiu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Fotbaliștii naționalei s-au întâlnit cu suporterii români, înainte de meciul România-Slovacia. Imagini superbe de la întâlnire

Mesajul lui Edi Iordănescu înainte de meciul România-Slovacia

„Suntem în faţa unui moment istoric pentru echipa naţională, un moment special. În faţa celui mai frumos moment al carierelor noastre. Suntem pregătiţi să primim acest moment cu bucurie, entuziasm, echilibru dar şi cu mare responsabilitate.

Această echipă are o identitate, oamenii încep să o înveţe. După calificarea care a venit, după mult timp, unul dintre cele mai mari câştiguri este că ne-au regăsit spiritul şi ne-am recâştigat demnitatea. Iar aceste lucruri au fost observate rapid de suporterii echipei naţionale. Sunt lucruri pe care le-am câştigat, trebuie să persiste în timp, indiferent ce se va întâmpla. Trebuie să învăţăm să ţinem de lucrurile bune.

Pregătiţi-vă! Drumul continuă. (N.r. Ce făceai în vara anului 2000) Trăiam cu sufletul la gură, la mine în familie echipa naţională reprezintă enorm. Am crescut cu asta. Trăiam cu entuziasm fiecare moment, acum dacă sunt aici, sunt în fruntea responsabilităţii, toate resursele mele le pun pentru acest pas, ieşirea din grupe, aşa cum ne-am propus.

(N.r. Despre Slovacia) Slovacia reprezintă una dintre cele mai bine organizate echipe de la acest turneu final, îmi asum ce spun. Are un antrenor care are o şcoală solidă în spate, îl respect şi îl apreciez. Echipa e foarte echilibrată, matură, cu experienţă, ştie ce înseamnă un turneu final. Are şi o zi în plus faţă de noi, dar mâine nu mai e vorba de oboseală, de presiune, e vorba doar de inima mare a naţionalei care trebuie să bată cu tărie. Nu vedem alt scenariu.

Am mare încredere în potenţialul băieţilor noştri. Poate nu am fost mereu atât de competitivi pentru astfel de competiţii. Belgia este nu întâmplător o forţă mondială, ne-a pus în dificultate, dar cu puţină şansă, în mod special în prima repriză, puteam să obţinem mai mult”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă, potrivit as.ro.