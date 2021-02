Australian Open 2021. Ce s-a scris despre Simona Halep după victoria colosală în fața Ajla Tomljanovic. Adversara este la pământ

Simona Halep s-a calificat în turul al treilea la Australian Open 2021 după ce a învins-o într-un meci dramatic pe adversara sa, Ajla Tomljanovic. Imediat după victoria colosală, site-ul oficial al Australian Open, de la Melbourne a titrat unul dintre cele mai glorioase fragmente pentru jucătoarea româncă, Simona Halep, punând accent totodată pe forța adversarei sale și pe dificultatea meciului.

"Halep a supraviețuit testului arzător la care a fost supusă de Ajla Tomljanovic", a scris site-ul turneului de la Melbourne.

Simona a fost foarte hotărâtă și a reușit să câștige setul 3, scor 7-5, și să treacă în turul III al competiției de la Melbourne, unde o va întâlni în premieră pe rusoaica Veronika Kudermetova, în vârstă de 23 de ani, locul 36 WTA.

Ajla Tomljanovic, la pământ după înfrângerea dramatică împotriva Simonei Halep

Australianca este profund afectată de pierderea meciului cu Simona Halep, în care s-a impus cu o forță inimaginabilă. Ambele s-au temut de confruntare, dar una singură a obținut victoria. Jucătoarea este cu moralul la pământ după acest meci în care a jucat extrem de bine și agresiv, dar nu a reușit să obțină victoria mult visată.

Adversara Simonei s-a lăsat acaparată de umbra eșecului și și-a afișat tristețea și dezamăgirea referitoare la finalul dezolant de care a avut parte. Tenismena a fost la un singur game de a obține victoria, în decisiv, când a condus cu 5-2, însă Halep a avut o revenire de excepție, cu cinci game-uri adjudecate.

"Mi-e foarte greu să vorbesc acum, să văd vreun lucru pozitiv. Mi-am dorit să câștig, în orice fel. A fost un meci de mare calitate, dar am pierdut, iar asta mă apasă cel mai mult acum.

Am simțit că am fost incredibil de aproape, dar, în același timp, știam că nu-mi va face viața ușoară. A făcut exact ce mă așteptam, și-a ridicat nivelul, nu mi-a dat prea multe șanse. Privind în urmă, mi-aș fi dorit să rămân puțin mai agresivă. Totuși, am avut câteva lovituri, însă am ratat. N-aș spune că am prea multe regrete, că aș fi făcut altceva. Trebuia doar să câștig acele patru puncte pentru a termina meciul.

Mâine nu pot să mă trezesc și să mă forțez să uit de acest meci. Va rămâne în mintea mea o vreme. Nu cred că asta e calea de a depăși momentul. Dacă privim altfel, acum două luni nu știam dacă voi fi capabilă să fac un meci ca acesta. Am oameni de calitate în preajma mea, care mă vor ajuta, cu ei pot vorbi. Mă va durea câteva zile, dar voi reveni la antrenamente și voi juca săptămâna viitoare", a declarat Ajla Tomljanovic, la conferința de presă, după meciul de la Australian Open 2021.