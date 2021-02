Australian Open 2021. Sorana Cîrstea a eliminat-o ca o "leoaică" pe Petra Kvitova. Cine va fi jucătoarea din al treilea tur

Citește și: Australian Open 2021. Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, eliminată de la Australian Open după ce a fost învinsă de Danielle Collins

Sorana Cîrstea, prima reacție după ce a câștigat în fața Petrei Kvitova la Australian Open 2021

Sorana Cîrstea consideră impresionantă performanţa ei de a trece de Petra Kvitova la Australian Open după ce a stat două săptămâni într-o carantină strictă la Melbourne.

"Am avut multe meciuri împotriva ei, este o jucătoare extraordinară, loveşte atât de tare mingea şi mi-a luat timp să mă adaptez jocului, dar odată ce am reuşit, am simţit că pot să o înving. Sunt foarte fericită de această victorie. În al doilea set, a făcut pasul în faţă şi eu am dat înapoi.

Cred că azi a fost o chestiune de cine preia controlul punctului, cred că în setul al doilea am jucat prea defensiv, dar odată terminat am încercat să revin aproape de linia de fund a terenului, să dictez punctele şi a mers.

Nu ştiam cu cine o să joc în turul al treilea, de obicei nu mă uit la tablou. Cel mai important acum este să mă recuperez, am fost una dintre cele câteva care au stat în carantină strictă.

Să joc două ore la 30 de grade Celsius m-a strors un pic faţă de normal, dar cred că este impresionant să vin după 15 zile în care nu am lovit mingea şi să reuşesc să evoluez în modul în care am făcut-o azi, nu mă aşteptam", a declarat Cîrstea, la interviul de pe teren, potrivit news.ro.

Sorana Cîrstea a cerut sancționarea antrenorului său: "Taci din gură, taci! Puteți să-i dați un avertisment? Vorbește nonstop!" - Australian Open 2021

În turul al doilea, Sorana Cîrstea a întâlnit-o pe Petra Kvitova (Cehia, 9 WTA), care a trecut în două seturi, 6-3, 6-4, de Greetje Minnen (Belgia, 110 WTA). Cele două sportive s-au mai întâlnit de 7 ori până acum, iar Petra Kvitova conduce la "directe" cu 5-2.

Sportiva Sorana Cîrstea a cerut sancţionarea propriului antrenor, după ce Adrian Cruciat a încercat să-i transmită câteva sfaturi din tribună.

Sorana Cirstea asking the umpire to please give her coach a warning 😂. Veljovic explained that she would be the one getting the warning 😅. pic.twitter.com/CTCPlV0vLb — kritochin (@kritochin85) February 6, 2021

"Taci din gură, taci, taci din gură!", i-a spus jucătoarea antrenorului său. "Puteți să-i dați un avertisment? Vorbește nonstop! El e acolo, eu sunt aici. I-am zis de 10 ori să tacă", s-a plâns Sorana arbitrei de scaun.

"Vrei să-i dau un avertisment antrenorului tău? Tu ești cea care trebuie să îl primească”, a fost reacția arbitrei. "Știu, dar spuneți-i să tacă! I-am spus de 10 ori, nu mai pot", a fost replica Soranei, potrivit digisport.

Momentul când Sorana Cîrstea își apostrofează antrenorul

I have never seen a player request that their own coach get a warning. 😆😆😆 pic.twitter.com/iQ7GltdAtY — Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) February 6, 2021

Din cele 5 sportive române care au evoluat luni, în prima zi a Australian Open, Sorana Cîrstea şi Simona Halep au trecut în manşa a doua, iar Irina Begu, Mihaela Buzărnescu şi Patricia Ţig au fost eliminate.

A 6-a româncă de pe tabloul principal de simplu, Ana Bogdan, va evolua marţi, în turul 1.