Australian Open 2022: Simona Halep s-a calificat în turul al treilea, după ce a învins-o pe Beatriz Haddad Maia

Victorie pentru Simona Halep. Românca a învins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia cu scorul 6-2, 6-0, reușind astfel calificarea în turul al treilea al turneului Australian Open 2022, potrivit news.ro.

Simona Halep a concurat cu brazilianca Beatriz Haddad Maia. Românca a dat dovadă de prezicie și rapiditate, fiind solidă în raliuri, în timp ce brazilianca s-a bazat în principal pe forță.

Datorită faptului că a ajuns în manşa a treia, Simona Halep şi-a asigurat un premiu de 221.000 de dolari australieni (140.000 de euro) şi 130 de puncte WTA.

Last match for the Romanians today, and finally at a good hour for the fans watching at home in Romania. Simona Halep takes the court now for her R2 match against Beatriz Haddad Maia now.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/oiKBiZM7yy