Gigi Becali, ofertă de ultimă oră pentru un jucător de națională de la ”U” Craiova! Răspunsul oltenilor a venit imediat

FCSB a ratat pentru al treilea sezon consecutiv titlul în Liga 1, iar Gigi Becali pregătește din timp asaltul pentru anul următor. După ce i-a ratat pa Abang, Nemec și Florentin Matei, fanul FCSB și-a îndreptat atenția către Craiova și l-a ofertat pe Nicușor Bancu, fotbalistul polivalent din lotul lui Mangia.

La fel ca în cazul lui Alexandru Băluță, Gigi Becali s-a lovit de opoziția oltenilor în ceea ce privește cumpărarea lui Bancu. În această dimineață, fostul patron al roș-albaștrilor a spus că l-a dorit Nicușor Bancu, însă mutarea nu s-a realizat din motive financiare.

”La ora asta nu mai poți sa iei de la Craiova, cer bani foarte mulți. Am vrut să-l iau pe Bancu, are clauză de 3 milioane. Am întrebat și Craiova cere 4,5 milioane. Păi, cum, daca are clauza 3 milioane? Nu mai vorbesc de jucatori de la alte echipe, nu vreau sa ma cert cu lumea. Băluță și Mitriță nu pot fi nici ei luati”, a spus Becali, conform gsp.ro

Convocat la echipa națională frecvent în mandatul lui Cosmin Contra, Bancu are 3 goluri în 34 de meciuri pentru U Craiova