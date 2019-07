Becali: „Coman 20 de milioane? O să vă demonstrez la toţi pe cât pleacă jucătorii mei.”

Întrebat la Digi Sport dacă i-ar da drumul mijlocaşului ofensiv de bandă stângă pentru 20 de milioane de euro, Becali a răspuns: "Coman 20 de milioane? Doamne fereşte! Păi am băut gaz să îl dau pe 20 pe Coman? O să vă demonstrez la toţi pe cât pleacă jucătorii mei. Durează un an, un an şi jumătate. Poate să vină şi acum, dar nu e piaţă. Bine, acum nu îl dau nici pe 20 pe Coman. Şi nu zic asta ca să îi fac preţ, că nu stau scouterii să asculte ce vorbim noi acum. Dar chiar nu îl dau pe Coman pe 20. Păi iau din calificarea în Europa League banii ăştia. Îl ţin pe băiat, mă calific şi fac echipă puternică".