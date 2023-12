Bernadette Szocs – Chen Xingtong, LIVE VIDEO, 11:30, exclusiv în AntenaPLAY, în optimi, la Turneul Campioanelor 2023

Bernadette Szocs şi Chen Xingtong se întâlnesc în optimile de finală ale Turneului Campioanelor la tenis de masă 2023, competiţie care va putea fi urmărită exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 15-17 decembrie.

Duelul dintre Bernadette Szocs şi ocupanta locului 6 mondial, de la Nagoya, este programat vineri, de la ora 11:30, şi va putea fi urmărit exclusiv în AntenaPLAY.

Potrivit as.ro, românca se află pentru prima oară la competiţia de final de an, după un sezon excelent.

Citește și: Cupa Mondială de tenis de masă Echipe Mixte 2023, România – Japonia 2-8, exclusiv în AntenaPLAY

Bernadette Szocs – Chen Xingtong LIVE VIDEO (11:30), exclusiv în AntenaPLAY

Chiar dacă sportiva de pe locul 6 mondial este favorita duelului, Bernadette fiind pe 12, românca are toate motivele să se gândească la victorie, ţinând cont că a mai învins-o în 2023 pe Xingtong. Cele două s-au întâlnit la WTT Champions Macao 2023, în aprilie, şi jucătoarea noastră s-a impus în prima rundă cu 3-1 (6-11, 11-9, 11-9, 11-3).

„Am fost optimistă, am crezut în jocul meu. Am ştiut că nu am de pierdut nimic în faţa ei, aşa că am dat ce e mai bun şi am crezut în totalitate. Sunt fericită că am reuşit să înving o nouă jucătoare de top din China.”, spunea atunci Bernadette Szocs, potrivit as.ro.

Pentru Bernadette Szocs, anul 2023 a fost cel mai bun an al carierei. A câştigat medalia de aur la Jocurile Europene, a învins-o pe campioana olimpică de la Tokyo, iar cu echipa României a ajuns încă o dată în finala EURO.

Turneul Campioanelor la tenis de masă 2023 de la Nagoya va fi un adevărat test pentru româncă.

Citește și: România – SUA 8-5. Victorie pentru tricolori în primul meci din Grupa 3 de la Cupa Mondială de tenis de masă Echipe Mixte 2023

Miză uriaşă pentru Bernadette Szocs la Turneul Campioanelor la tenis de masă 2023

În funcţie de rezultatele din Japonia, jucătoarea de 28 de ani poate urca semnificativ în clasamentul mondial, unul care se va modifica şi în funcţie de rezultatele celorlalte jucătoare.

Calificarea în sferturile de finală îi va aduce 265 de puncte şi un posibil loc 10, dacă Yinh Han va pierde partida din optimi cu Joo Cheonhui. Dacă Szocs va atinge semifinalele, ea va primi 525 de puncte şi ar putea urca pănă pe maximum locul 8.

Dacă Bernadette va ajunge în finală, cele 1.050 de puncte ar putea să o propulseze până pe locul 6, iar o victorie la Turneul Campioanelor (1.500 de puncte) i-ar putea aduce un loc în Top 5, unul dintre obiectivele pe care românca şi le-a fixat în carieră.

„Sunt foarte fericită, pentru că este celălalt vis al meu, care s-a îndeplinit. Este un sentiment foarte plăcut şi sunt mândră că sunt în TOP 16 mondial. Următorul vis este să ajung între primele 5 din lume, nu este departe. Lupt pentru ca visele mele să devină realitate: Jocurile Olimpice şi TOP 5 mondial!”, a declarat Szocs, pentru site-ul oficial al Federaţiei Internaţionale, citată de as.ro.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 13 canale LIVE, emisiuni TV în ediții integrale, conținut exclusiv și producții originale, zeci de filme românești premiate la cele mai importante festivaluri internaționale, competiții sportive, LIVE exclusiv, pentru toți iubitorii sportului, animații pentru cei mici și știri de ultima oră.

Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. AntenaPLAY este singurul loc în care se pot urmãri edițiile integrale din emisiunile produse de Antena TV Group, din orice colţ al lumii şi de pe orice dispozitiv.