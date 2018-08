Biletul Zilei 13.08.2018! Meciurile spectacol de luni caută încă un câștig

Biletul Zilei 13.08.2018! Cel mai de succes bilet din ultima săptămână, atunci când a fost WIN în 3/5 zile, biletul ”spectacol”, revine azi pe a1.ro cu o nouă încercare de a aduce profit. La ultima sa prezență pe site, vineri, a adus o nouă cotă mare.

Biletul Zilei 13.08.2018! Trei meciuri din Danemarca, Elveția și Belgia ne-au adus o cotă de 4,03. A fost o zi cu multe soluții, lucru care nu îl putem spune și despre ziua de luni. Cu toate acestea, am găsit azi câteva meciuri cu mare potențial.

Biletul Zilei 13.08.2018! Din nou, am găsit un meniu cu trei meciuri. Am mers în Norvegia, România și Anglia, acolo unde am găsit meciuri cu potențial bun. Primul duel vine din Eliteserien, acolo unde Haugesund primește vizita celor de la Valerenga, într-un meci de la care așteptăm goluri în ambele porți. Haugesund a marcat în 18 din ultimele 19 meciuri jucate acasă. Dincolo, Valerenga a marcat în 7 din ultimele 8 deplasări pe terenul rivalei de azi.

Biletul Zilei 13.08.2018! Cel mai greu pont de azi vine din Liga 1, acolo unde Dinamo primește vizita celor de la Viitorul, într-un meci la care statistica ne obligă să jucăm un ”GG”. În 8 din ultimele 9 meciuri jucate între cele două pe terenul lui Dinamo am avut goluri marcate de ambele echipe. În sezonul trecut, o echipă Dinamo aflată în criză, cui Miriuță la timonă, a fost distrusă de Viitorul lui Hagi. Azi, Dinamo e mai ambițioasă, mai valoroasă și cu un antrenor mai pe val. Sunt șanse să vedem din nou multe goluri.

Biletul Zilei 13.08.2018! Ziua o închidem cu un meci din Premier League 2. Tottenham 2 primește vizita celor de la West Ham 2. Aici am decis să mizăm pe faptul că se vor marca multe goluri. Ne bazăm pe statistică. În ultimele meciuri directe am avut rezultatele: 2-2, 7-2, 2-3.

