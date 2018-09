Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Meciurile de vineri caută un nou câștig

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Orice debut de bilet pe a1.ro este verde! Conform tradiției, și biletul dedicat Ligii Națiunilor oferit a fost câștigător! Am mers la sigur pe meciurile de ieri și am dat lovitura fără emoții.

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Ieri, într-o zi istorică pentru fotbal, una care a prilejuit primele meciuri din istoria UEFA Nations League, am mizat pe trei meciuri accesibile și la final am dat lovitura. Ucraina, Norvegia și un meci deschis în Slovenia-Bulgaria ne-au adus o cotă frumoasă.

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Pentru ziua de vineri am ales din nou trei meciuri de pe harta Ligii Națiunilor. Acestea vin din Lituania, Turcia și România. La primul duel, cel din grupa României, Serbia se deplasează pe terenul Lituaniei, într-un meci în care vecinii noștri sunt mega-favoriți la victoriei. Diferența mare de valoare ne face să luăm un solist la acest meci.

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Apoi, în Grupa 2 din Divizia B avem un Turcia - Rusia de la care așteptăm un spectacol cât de cât agreabil și marcarea a cel puțin 2 goluri. Sub Mircea Lucescu, Turcia e o echipă spectaculoasă. Fie că primește, fie că înscrie, niciodată Turcia nu lasă meciurile fără sare și piper. Iată rezultatele ultimelor dispute: 1-1, 2-2, 2-1, 2-2, 1-0, 2-3.

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Revenim în Divizia C - Grupa 4, cea a României, acolo unde am ales să fim ”tricolori” și să avem încredere că Budescu, Mitriță & co. ne vor aduce o bucurie. Toate calculele ne fac să credem că România va sparge ghinionul și se va impune cu Muntenegru. Forma echipei lui Contra pare să ducă spre un ”solist” azi. Orice alt rezultat decât ”1” e o tragedie!

