Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Trei meciuri de joi ne aduc profitul

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Zi istorică în fotbalul european. Astăzi, 6 septembrie 2018, începând cu ora 17:00, odată cu meciul Kazahstan - Georgia, pornește la drum Liga Națiunilor, o nouă competiție sub egida UEFA! Ca de obicei, această întrecere nu ne putea scăpa din vizor, iar biletul dedicat ei apare la orizont.

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Înainte de a intra în focurile Ligii Națiunilor, trebuie să spunem că ieri, 5 septembrie, am oferit un pont bombă pe biletul dedicat US Open. Pentru prima zi din UEFA Nations League am ales să mizăm pe siguranță și am mers pe mâna a trei meciuri. Acestea se joacă toate de la ora 21:45 la Oslo, Liubliana și Uherske Hradiste. Primul meci de pe bilet vine din Norvegia, acolo unde echipa nordică primește vizita Ciprului, într-un meci în care ”1 solist” pare a fi jucat de toată lumea. Norvegia vine după 4 victorii consecutive pe teren propriu. În fața ei se va afla o națională a Ciprului cu 10 eșecuri din ultimele 10 deplasări. Unicul succes a fost un 2-1 chinuit cu amatorii din Gibraltar.

Meciuri directe Norvegia - Cipru, 8 - 8 victorii: 2-0, 3-1, 3-1, 2-1, 3-0, 3-0, 3-1, 3-0. Sperăm ca azi, cu Istvan Kovacs la centru, istoria se va păstra!

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Din Oslo mergem la Liubliana, acolo unde Slovenia primește replica reprezentativei similare a Bulgariei. Este un meci între două echipe de valori apropiate, care se poate termina cu orice scor. Pe noi ne interesează să avem un meci cât de cât deschis, cu minim 2+ goluri pe tabelă. Bulgaria e o echipă pozitivă, iar asta vedem din ultimele 8 deplasări, soldate cu 32 de goluri. În ultimele 2 meciuri directe cu sloveni am avut un 2-0 și un 0-3.

Biletul Zilei din Liga Națiunilor! Cel mai dificil pont de azi vine din Uherske Hradiste, acolo unde Cehia primește vizita Ucrainei. La acest meci am decis să mergem pe forma oaspeților lui Shevchenko. La ultima deplasare, Ucraina s-a distrat cu Albania, scor 4-1, arătând o formă deosebită. Acum, în Cehia, anticipăm un meci în care vom avea cel puțin o remiză, dacă nu cumva chiar un ”2 solist”.

