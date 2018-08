Transfer bombă în Liga 1! Julio Baptista, atacant trecut pe la Real Madrid, semnează cu CFR Cluj

Julio Baptista la CFR Cluj! La nici 24 de ore de la calificarea en fanfare în play-off-ul Europa League, CFR Cluj dă una dintre cele mai mari lovituri de imagine din istoria fotbalului românesc. În Gruia a ajuns fostul jucător al lui Real Madrid, Julio Baptista, acum în vârstă de 36 de ani

Conform digisport, atacantul brazilian face azi vizita medicală la Cluj și va semna cu gruparea din Gruia în scurt timp. Agentul Toni Curea este cel care a intermediat mutarea. Julio Baptista a fost legitimat ultima dată la Orlando City, iar acum este liber de contract.

Julio Baptista are o carieră impresionantă. A mai evoluat Sao Paulo, Sevilla, Real Marid, Arsenal, AS Roma, Malaga, Cruzeiro și Orlando City. În urmă cu un an și jumătate, cel poreclit "Bestia" decisese să se retragă din fotbal, însă acum este gata să revină pe gazon.

Julio Baptista a marcat 11 goluri pentru Real Madrid, alături de care a câștigat titlul în sezonul 2007-2008.

Tot azi, la CFR Cluj va ajunge și un portar cu experiență Jesus Fernandez (30 de ani), de asemenea trecut prin curtea celor de la Real Madrid. Fernandez a jucat doar 12 minute în tricoul ”galacticilor”, în sezonul 2010-2011, într-o victorie fără istoric cu Almeria, scor 8-1. A evoluat mai mult pentru echipa a doua a clubului, după care a mai jucat pentru Levante, Granada și Cadiz, înainte de a ajunge la Cultural Leonesa.