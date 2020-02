Burleanu: Un sistem competiţional cu 16 echipe se potriveşte cel mai mult României

"În urmă cu doi ani am decis să introducem sistemul de monitorizare financiară la nivelul Ligii I, astfel încât cluburile să treacă prin acest filtru de control financiar de două ori pe an, nu numai primăvara, ci şi toamna. A venit timpul ca după un an în care am testat aceste nou sistem de licenţiere pentru cluburile de Liga a II-a să mergem mai departe. Iar din acestă primăvară, practic din următorul sezon competiţional, cluburile care au datorii către angajaţi, antrenori, jucători, datorii către cluburi, către bugetul de stat rezultate din salariile către proprii angajaţi, să nu mai poată să primească licenţa de Liga a II-a. Obiectivul federaţiei este să putem să contribuim prin diferite regelementări pe care le avem la dispoziţie să creştem stabilitatea financiară a ligii secunde, inclusiv să putem contribui la o întărire a competiţiei", a spus Burleanu.

Sursa : news.ro