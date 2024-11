Cât o să lipsească Nicolae Stanciu de la echipa națională, după accidentarea din meciul România - Kosovo. Ce mesaj a transmis

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României, s-a accidentat serios în mediul cu Kosovo. La scurt timp de la difuzarea competiției, fotbalistul a transmis un mesaj pe rețelele sociale prin care anunță când o să revină pe terenul de fotbal.

În timpul meciului cu Kosovo, la jumătatea primei reprize, Nicolae Stanciu a suferit o accidentare dureroasă la piciorul drept, în urma unui duel dur cu Vedat Muriqi. Căpitanul echipei naționale a fost rugat de medici să părăsească terenul, însă acesta a continuat să joace până la pauză.

Nicolai Stanciu a pus pe primul loc meciul, lăsând deoparte propria sănătate. Fotbalistul s-a ales cu o plagă deschisă în urma loviturii, motiv pentru care doctorii au decis ca acesta să meargă la spital.

Căpitanul echipei naționale a dat dovadă de devotament total, iar gestul său a fost apreciat atât de colegii săi cât și de fani.

O să participe Nicolae Stanciu la meciul România - Cipru. Cât o să lipsească de la echipa națională după accidentare

La scurt timp de la difuzarea meciului România - Kosovo, care a fost live pe Antena 1 și AntenaPLAY, Nicolae Stanciu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Mai mult, fotbalistul a dat informații despre revenirea lui pe teren, după accidentarea dureroasă de vineri.

Căpitanul naționalei a scos în evidență faptul că este mândru de România și de cum a jucat echipa pe Arena Națională.

Mai mult, se pare că Nicolae Stanciu nu o să fie prezent alături de colegii săi la meciul de luni, 18 noiembrie 2024, cu Cipru. Medicii i-au recomandat să ia o pauză și să stea departe de terenul de fotbal.

„Sunt mândru de ROMÂNIA mea, mândru de colegii mei, de suporterii care au fost pe stadion, și le mulțumesc lor, dar și tuturor celor care ne-au privit și ne-au încurajat de la distanță. Am luptat, am suferit împreună și, la final, la fel ca și până acum, am arătat lumii că ne respectăm meseria, că, spre deosebire de adversarii noștri, respectăm publicul și toate valorile care stau la baza jocului de fotbal, a sportului de performanță.

Din păcate, accidentarea suferită aseară nu îmi permite să intru pe teren la meciul de luni, ultimul al României din acest an, dar voi fi pe stadion alături de colegii mei, alături de tribunele pline, pentru a sărbători împreună tot parcursul din această toamnă și câștigarea grupei! Primul pas care ne duce mai aproape de CM l-am făcut, iar din primăvară ne reunim și facem totul pentru obiectivul unei țări: prezența la Mondial!”, a scris el în mediul online.

Postarea fotbalistul de pe Instagram a generat mai bine de 8 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

Nicolae Stanciu a părăsit terenul în cârje după accidentarea de la meciul România – Kosovo

La pauză, Nicolae Stanciu a părăsit terenul în cârje după ce s-a accidentat serios la piciorul drept. Căpitanul echipei naționale a șchiopătat și s-a întins pe teren, după care a primit îngrijiri medicale.