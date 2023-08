Cătălin Chirilă, calificat în semifinalele probei de 1000 m la CM de kaiac-canoe 2023. Competiţia e în AntenaPLAY pe 25-27 august

Cătălin Chirilă va putea fi văzut în semifinalele Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe 2023 pe AntenaPLAY, după ce s-a calificat azi, 23 august, în semifinala probei de 1000 de metri. Sportivul a obținut cel mai bun timp în seria sa.

Cătălin Chirilă s-a calificat fără emoții în semifinale la proba de 1000 de metri a Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe 2023. Românul este chiar favorit la această probă, care va fi live și exclusiv pe AntenaPLAY.

Românul a obținut cel mai bun loc în seria sa, cu timpul 03:57.524.

Tot astăzi, românul a obținut cel mai bun punctaj în seria în care a participat la calificările în semifinale la proba de 500 de metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe 2023.

AntenaPLAY va transmite live și exclusiv toate cursele ce vor avea loc în perioada 25-27 august la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe 2023. Cătălin Chirilă este favorit la proba de 1000 de metri, după ce anul trecut a câștigat titlul mondial cu timpul de 3:49,681.

„Urmează un campionat foarte important şi extrem de greu. În 2019, am trecut printr-un campionat de genul acesta şi am simţit greutatea şi anvergura acestei competiţii. Merită să fie urmărită şi susţinută de toţi, absolut toţi oamenii pentru energia tuturor contează”, a transmis Cătălin Chirilă.

Cătălin Chirilă dorește nu numai să câștige aurul și anul acesta la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe, ci și să doboare recordul mondial de timp la proba de 1000 de metri, care îi aparține cehului Martin Fuksa (3:42.385).

La antrenamentele pentru Campionatele Mondiale de kaiac-canoe 2023 de la Duisburg, Cătălin Chirilă a reușit să scoată un timp foarte bun.

„Încep uşor, uşor să intru într-o formă bună, într-o formă de concurs, am avut o cursă de control la sfârşitul săptămânii şi timpul pe care l-am parcurs pe distanţa de 1000 de metri este foarte bun. Este apropiat de recordul mondial şi asta îmi dă speranţe foarte mari. Încercam să îmi imaginez cum e să câştig o nouă medalie de aur şi cred că satisfacţia e şi mai mare. Când am ieşit prima oară campion mondial eram oarecum în necunoştinţă de cauză şi nu ştiam ce o să se întâmple. Am mai trecut prin sentimentul acela şi, dacă reuşesc să reconfirm această poziţie, sentimentul o să fie multiplicat”, a spus Chirilă, în exclusivitate pentru Antena Sport, înainte de Campionatele Mondiale de la Duisburg.