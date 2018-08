Caz fără precedent în Anglia! Liverpool l-a raportat pe Mohamed Salah la poliție. Cum a fost surprins cel mai bun fotbalist din Premier League

Imaginile postate în mediul virtual îl arată pe Salah în timp ce își folosește telefonul său la volanul Mercedes-ului său, înconjurat de copii, după victoria de 4-0 de la West Ham de la Anfield de duminică.

Presa britanică scrie că internaționalul egiptean se uita în telefonul său mobil, în timp ce accelera pentru a se îndepărta de tinerii suporteri care încearcau să obțină autograful său, după ce "cormoranii" i-au învins pe "ciocănari" cu 4-0 și au devenit lideri la finalul primei etape din Premier League. Salah a marcat golul de 1-0.

Liverpool superstar Mohamed Salah has been referred to the police by Liverpool Football Club as he was allegedly filmed using a mobile phone while driving.



