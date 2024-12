Ce avere avea Helmut Duckadam. Câți bani primea lunar de la statul român

Helmut Duckadam, cunoscut și ca „Eroul de la Sevilla”, a murit astăzi, 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Legendarul portar al echipei Steaua București a lăsat în urmă o familie îndurerată, o carieră de succes în lumea sportului și o avere despre care spunea că îl mulțumește.

Luni, 2 decembrie 2024, o zi neagră pentru lumea fotbalului. Helmut Duckadam s-a stins din viață în această dimineață la Spitalul Militar Central, la vârsta de 65 de ani. Celebrul portar al echipei Steaua București s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate.

În luna septembrie a acestui, sportivul a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis. Helmut Duckadam a lăsat în urma lui multă durere, tristețe și o carieră de succes în fotbal.

Acesta rămâne în istoria țări ca „Eroul de la Sevilla”, după ce a apărat toate cele patru penalty-uri de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, unde a jucat împotriva Barcelonei. A fost o premieră în istoria fotbalului, fapt pentru care a intrat în Cartea Recordurilor.

De-a lungul anilor, Helmut Duckadam a reușit să strângă o mică avere. În urmă cu mai bine de un an, legendarul portar al echipei Steaua București vorbea despre agoniseala sa, dar și despre banii pe care îi primește lunar de la stat.

Ce avere avea regretatul Helmut Duckadam

Pentru că era o persoană discretă în ceea ce privește viața personală, Helmut Duckadam nu a oferit prea multe detalii despre averea pe care a strâns-o de-a lungul anilor.

în urmă cu puțin timp, „Eroul de la Sevilla” a declarat că este foarte mulțumit cu banii și realizările sale. Acesta a dezvăluit că deține o mașină și o casă în Domnești.

„Am avut șansa în 2010 să vin la FCSB, la rugămintea lui Gigi Becali. Am avut un salariu decent și am reușit să pun bani peste bani. Cu ceea ce am avut pus deoparte, am cumpărat o căsuță în Domnești. Nu aș ști să investesc, dacă aș avea mai mulți bani. Am văzut foarte multe cazuri cu oameni care au investit prost. Sunt mulțumit cu ce am. Am o căsuță, am o mașină de care sunt mulțumit, am văzut toată lumea. Nu vreau mai mult”, declara Helmut Duckadam în august 2024, conform playsport.ro.

În cei zece ani pe care i-a petrecut ca președinte de onoare la FCSB, regretatul sportiv a încasat 300.000 de euro. Acesta informații au fost făcute publice de către Gigi Becali în urmă cu patru ani.

Ce pensie primea Helmut Duckadam de la stat

Puțini sunt cei care știu faptul că Helmut Duckadam primea lunar o pensie în valoare de 6.240 de lei de la statul român pentru performanța lui din urmă cu aproximativ 38 de ani. Mai mult, acesta mai încasa, tot lunar, un venit de aproape 2.000 de lei pentru distincția „Luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 - Luptător cu rol determinant”.

De la Ministerul de Interne, regretatul portar primea lunar 1.800 de lei pentru că a fost angajatul instituției.

„Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, a declarat el în urmă cu ceva timp, potrivit digisport.ro.