Cum arată soția cu 20 de ani mai tânără și fiica cea mică a lui Helmut Duckadam, Julianne. Fostul portar a murit la 65 de ani

Helmut Duckadam, legendarul portar al Stelei București și „eroul de la Sevilla”, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani, lăsând în urmă o familie care i-a fost alături atât în momentele de glorie, cât și în cele mai dificile clipe ale vieții sale.

Alexandra, soția sa, și fiica lor cea mică, Julianne, au fost sprijinul de neclintit al marelui sportiv, mai ales în perioada în care s-a confruntat cu grave probleme de sănătate.

Cum arată soția și fiica cea mică a lui Helmut Duckadam. Fostul portar a murit la 65 de ani

Alexandra Duckadam, în vârstă de 45 de ani, este cu 20 de ani mai tânără decât soțul ei, dar diferența de vârstă nu a fost niciodată un obstacol în relația lor. Alexandra i-a fost alături în cele mai grele momente, inclusiv după ce Duckadam a pierdut aproape tot ce avea și a fost nevoit să o ia de la zero.

Citește și: Helmut Duckadam, legendarul portar al Stelei București, s-a stins din viață la 65 de ani. Anunțul a fost făcut de Marcel Pușcaș

Căsătoria lor, începută într-o perioadă marcată de provocări financiare, a fost un exemplu de unitate și dedicare. Într-un interviu mai vechi, Duckadam a povestit despre greutățile prin care au trecut împreună:

„Când m-am însurat cu Alexandra, nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. Am pierdut și apartamentul din Arad și, la un moment dat, ne-am mutat la mama, pentru că nu aveam unde să locuim. Pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama”, a mărturisit fostul portar.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fiica cea mică, o rază de lumină în viața lui Duckadam

Din mariajul cu Alexandra s-a născut fiica lor cea mică, un copil care a adus bucurie și speranță în viața lui Duckadam în anii săi de maturitate. Deși discretă și departe de lumina reflectoarelor, familia lui Duckadam a fost un exemplu de simplitate și modestie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Duckadam mai avea doi copii din prima căsnicie, Robert și Brigitte, rezultat al unei relații de 27 de ani cu fosta sa soție, Ildiko. Cu toate acestea, Alexandra și fiica lor au fost alături de el în ultimele clipe, oferindu-i confort și dragoste într-o perioadă în care sănătatea sa s-a deteriorat rapid.

Citește și: Helmut Duckadam, prima reacție după ce a fost operat pe cord deschis: „Am dureri foarte mari”

Când Alexandra și Duckadam s-au căsătorit, în 2007, relația lor a fost ținta unor speculații legate de diferența de vârstă și de situația financiară a fostului portar. Cu toate acestea, Duckadam a demontat zvonurile, subliniind că soția sa a fost cea care l-a susținut financiar și emoțional în acele vremuri grele:

„N-aveam nimic. Tot ce aveam eu în România am dus în America în 2003. Când m-am însurat cu Alexandra, trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea. Ea a fost cea care m-a încurajat să merg mai departe”, a povestit el, potrivit as.ro.

Un final tragic, dar o moștenire de neuitat

Helmut Duckadam s-a stins din viață luni, 2 decembrie, la ora 02:00, după ce a fost internat de urgență la Spitalul Militar din București. De-a lungul vieții, Alexandra și fiica lor au fost martorele unui parcurs presărat cu mari încercări, dar și cu momente de glorie.

Moștenirea lăsată de Helmut Duckadam nu constă doar în performanțele sale sportive unice, ci și în exemplul său de luptă, modestie și dedicare față de cei dragi.

Cine a fost Helmut Duckadam și cum s-a remarcat

Născut pe 1 aprilie 1959 la Semlac, judeţul Arad, Helmuth Duckadam a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua şi a fost de două ori campion al României, în 1985 şi 1986.

El a făcut primii paşi în fotbal la echipa Semlecana, iar în 1974 a ajuns la Şcoala Sportivă Gloria Arad. Trei ani mai târziu, a debutat ca portar la Constructorul Arad, în Divizia C, pentru ca peste un an să fie transferat de UTA, echipă la care şi-a făcut apariţa în prima divizie pe 17 septembrie 1978, într-un meci pierdut în deplasare cu CS Târgovişte.

După patru sezoane la UTA, Duckadam a fost transferat de Steaua Bucureşti. A fost supranumit "Eroul de la Sevilla", după ce în finala Cupei Campionilor Europeni cu FC Barcelona a apărat toate cele patru lovituri de departajare, executate de Alexanco, Pedrazza, Alonso şi Marcos. Performanţa reuşită de Helmuth Duckadam pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla este înscrisă în Cartea Recordurilor.

În acelaşi an în care a câştigat Cupa Campionilor, Duckadam a suferit o operaţie la braţul drept care l-a forţat să se retragă din activitate, la vârsta de 27 de ani.

În total, are 133 de apariţii în Divizia A, 13 în Cupa României şi nouă în Cupa Campionilor Europeni. La echipa naţională a României a avut două selecţii.