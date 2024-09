Helmut Duckadam, prima reacție după ce a fost operat pe cord deschis: „Am dureri foarte mari”

Helmut Duckadam a oferit o primă reacție după intervenția chirurgicală la care a fost supus. Iată cum se simte acum „Eroul de la Sevilla”!

Helmut Duckadam a suferit o intervenție pe cord deschis la Spitalul Universitar din București. Intervenția ar fi fost planificată încă de anul trecut. Iată care au fost primele sale declarații după ce a trecut cu bine peste operație!

Citește și: Cum se simte Mihai Albu la 6 luni după operația de cancer. Care este una dintre cele mai mari frici ale celebrului designer

Prima reacție a lui Helmut Duckadam după ce a fost operat pe cord deschis

Concret, Helmut Duckadam a trecut printr-o intervenție chirurgicală pe artera aortă. „Eroul de la Sevilla” a declarat că în aceste momente are dureri foarte mari, însă totul s-a încheiat cu bine și va avea nevoie de o perioadă de recuperare de aproximativ trei luni.

Articolul continuă după reclamă

„Mă simt bine, nu am avut niciun fel de emoţie, am ştiut că sunt pe mâinile unui medic excepţional. Acum sunt în salon, însă am dureri foarte mari. Va urma o recuperare care va dura aproximativ trei luni, dar important e că totul s-a terminat cu bine”, a spus Helmut Duckadam pentru Orange Sport.

În exclusivitate pentru Antena Sport, fostul mare portar a făcut următoarele declarații: „A reușit, acum vedem mai departe. Durează recuperarea… e grea de tot, dar asta e. (n.r.: Doctorii ce spun? A fost bine?) Da! Totul a fost în parametri, acum să vedem mai departe”, a spus Helmut Duckadam.

De operația fostului portar s-a ocupat Dr. Cătălin Badiu. Intervenţia a fost un succes, iar acum Helmut Duckadam se află în salon şi se recuperează, după ce a stat 48 de ore la ATI.

Helmut Duckadam a mai trecut prin opt intervenții chirurgicale

„Eroul de la Sevilla” a avut şi în trecut probleme cardiovasculare. El mărturisea că primele probleme de acest gen au apărut înainte să apere cele patru penalty-uri în finala de la Sevilla.

De altfel, după acea finală, marele portar retras din activitate a fost operat prima dată la braț, din cauza unui cheag de sânge, acesta fiind şi motivul pentru care şi-a încheiat prematur cariera în fotbal, mai transmite Antena Sport.

De atunci și până în prezent, Helmut Duckadam a mai suferit șapte intervenții chirurgicale.

„Păi, nu e atât de plăcut când se adună toate. Dacă stai bine cu sănătatea, treci mai ușor peste ele. Dar la mine se simte… Și se simte în fiecare dimineață. Când îmi trosnește o mână, un picior. Mă mai doare pe ici, pe colo. E greu… Dacă ai probleme de sănătate, așa cum am eu, chiar e dificil, dar nu avem ce să facem. Eu am avut opt operații grele, complicate. Opt!

Nu e atât de plăcut când știi asta… În fiecare dimineață iau un pumn de pastile. Nu exagerez! Am 20 de medicamente pe care trebuie să le iau zilnic. Unele pentru coagularea sângelui, pentru circulație, pentru tensiune, pentru stomac, unele pe post de pansament gastric. Ha, ha, ha! Când v-am zis că nu-i așa simplu…”, a declarat Helmut Duckadam în 2019, potrivit gsp.ro.

Citește și: Avocații lui Jordan Chiles au făcut o gafă de proporții la adresa sportivelor românce în procesul pentru restituirea medaliei

Vezi mai multe ştiri de ultimă oră pe observatornews.ro