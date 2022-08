Ce hobby-uri are David Popovici și cum se va pregăti pentru examenul de Bacalaureat. „Racheta” intră de la toamnă în clasa a 12- a

David Popovici intră din septembrie în clasa a 12-a și proba obligatorie a profilului la care va da Bacalaureatul este istorie. Invitat la podcastul Fair Play, sportivul a spus că va face meditații la română, însă la istorie cu siguranță nu va avea timp, având în vedere că urmează multe competiții.

„Acum am intrat clasa a 12-a. Urmează să am Bac-ul, urmează să fac meditații, bineînțeles, la română, cred că la istorie nu o să fac, totuși, nu știu dacă o să am timp, da rla română va trebui să fac și nu știu cum o să fac. Mă descurc. Momentan nu e un stres deloc, dar sunt convins că voi avea pe măsură ce mă voi apropia de examen”, a spus David Popovici.

Ce spune David Popovici despre echilibrul școală - înot

„Racheta” a mărturisit că le este foarte recunoscător profesorilor care l-au susținut la competițiile de natație și l-au păsuit cu proiectele și temele.

„Am norocul și șansa că profesorii de la Coșbuc sunt geniali, m-au înțeles întotdeauna, m-au susținut, m-au lăsat să trimit o temă mai târziu dacă eram în cantonament sau la concurs și și-au arătat suportul pentru mine, au venit la concursuri. Așa că mă ajută foarte mult să trec prin această perioadă, unde trebuie să balansez două chestii atât de importante: pasiunea mea și școala. Pentru că e importantă școala”.

Ce hobby-uri are David Popovici, pe lângă marea sa pasiune: înotul

Vorbind despre hobby-uri, David Popovici a mărturisit că principala sa pasiune este înotul, iar când nu va mai fi o plăcere, tânărul va înceta să practice acest sport. Totodată, starului natației mondiale îi place să asculte muzică și să meargă pe bicicletă. Întrebat dacă se joacă pe calculator, David Popovici a răspuns ferm: „Nicio șansă”.

„Înotul e un hobby de la început și o să fie un hobby până la capăt. Când nu o să îmi mai placă n-o să mai înot. O fac din plăcere și din fericire am ajuns să mă pot și întreține din acest hobby al meu, adică să trăiesc făcând ceea ce-mi place. Pe lângă asta îmi place să merg cu bicicleta și să ascult muzică”, a spus David Popovici, precizând că îi place foarte mult să asculte muzică în timp ce înoată.

David Popovici a cucerit opt medalii de aur în trei luni. La CE de la Roma, David Popovici a obținut aurul atât la 100 de metri, cât și la 200 de metri.

