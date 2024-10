Rodrigo Hernández a câștigat Balonul de Aur 2024. Iată ce discurs emoționant a ținut jucătorul spaniol la decernarea premiului.

Balonul de aur este acordat celui mai bun fotbalist din lumea și este cel mai râvnit premiu din lumea fotbalului. De-a lungul timpului, Messi și Ronaldo sunt cei care dețin cele mai multe astfel de trofee. Lionel Messi a ajuns la opt astfel de trofee, cele mai multe din istorie. Prima oară l-a câștigat în 2009, mai apoi în 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023.

Istoria Balonului de Aur

Această distincție a fost acordată pentru prima dată în 1956 și a fost inițial destinată numai jucătorilor europeni. Deși forma sa de bază a rămas neschimbată, unele elemente de design au suferit modificări de-a lungul timpului.

Abia în 2018, premiul a fost oferit și femeilor, prima care l-a primit fiind Ada Hegerberg. Trofeul primit de femei este identic cu cel primit de bărbați și are aceleași elemente și greutate.

Trofeul nu reprezintă premii financiare directe, însă conferă un statut aparte jucătorului sau jucătoarei respective, ceea ce poate duce la contracte viitoare mult mai profitabile. În 2018, Luka Modric a obținut un bonul de 800.000 de euro de la sponsorul său, după câștigarea trofeului, conform unei surse.

Ce poveste de viață are Rodri, spaniolul care a câștigat Balonul de Aur 2024: „Juca în liga de top dar (...) încă locuia la cămin”

În 2024, Balonul de Aur a fost câștigat de mijlocașul Rodrigo Hernández, în vârstă de 28 de ani. Spaniolul joacă la Manchester City și a fost premiat în cadrul galei „France Football” de la Paris.

Deși este apreciat de oameni din întreaga lume, puțini știu adevărata poveste de viață a lui Rodri.

De regulă, greutățile din spatele jucătorilor faimoși nu sunt vizibile. Mulți privesc viața acestora ca fiind luxoasă, îndestulătoare și plină doar de satisfacții. Însă lucrurile nu stau chiar așa.

Rodri este exemplul perfect pentru o astfel de revelație. Până de curând, acesta trăia o viață obișnuită. Student fiind, câștigătorul Balonului de Aur 2024 locuia la căminul universității. Deși juca la nivel înalt, tânărul ducea o viață de student obișnuit.

„Oamenii erau șocați când îl vedeau pe Rodri, care juca în liga de top dar care încă locuia la cămin. După ce îl cunoșteau câteva zile, asta devenea ceva normal. Împărțea spațiul cu toată lumea, îi plăcea să fie cu prietenii și să stea cu toată lumea pe canapea. Dar, da, la început era ciudat”, a declarat Valentin Henarejo, unul dintre colegii lui Rodri, pentru Marca.

„Mașina lui, până de curând, era un Opel Corsa second hand pe care l-a cumpărat de la o femeie când și-a luat permisul de conducere. L-au sfătuit să cumpere una mai bună pentru siguranța lui și călătoriile de la Madrid la Castellon, dar nu înțelegea de ce ar cheltui atât de mult pe o mașină.

De fapt, o dată mi-a spus că unii dintre prietenii lui sunt «nebuni» după mașinile luxoase. Pentru el, tot ce conta era că îl ducea din punctul A în punctul B și atât”, a mai spus fostul coleg al fotbalistului.

Modestia lui Rodri, profesionalismul, dedicarea pentru sport și ancorarea în realitate l-au făcut ușor de îndrăgit de cei din jur, prieteni, colegi și fani din toată lumea.

Performanțele sale i-au adus în 2024 Balonul de Aur, însă mulți îi dădeau șanse mici la câștig, după nominalizare, deoarece spaniolul nu are conturi de social media.

Multe voci susțineau că acest lucru îi dăunează imaginii și astfel nu are șanse să câștige Balonul de Aur 2024. Însă s-au înșelat!

Rodri a luat decizia de a nu-și face cont pe nicio platformă de socializare încă din adolescență, când mai toți tinerii începeau să aibă contact cu lumea virtuală.

Acesta a refuzat de încă de la început să se implice, susținând că nu are de ce să caute prieteni pe internet, bazându-se pe aptitudinile sale sociale, pe ieșirile la joacă și legăturile directe cu oamenii din jur.

„Ei bine, în primul rând, ceea ce pot spune este că este o decizie pe care am luat-o foarte, foarte devreme.

Nu era normal ca un copil de vârsta mea să aibă acea personalitate să spună nu, pentru că în mod normal faci ceea ce fac ceilalți copii.

Și îmi amintesc că vârsta mea a fost vârsta care a început pe aceste platforme și am spus: <<Nu, nu am nevoie de asta, am prietenii mei, nu vreau asta, merg în parc, stau cu ei în sat sau orice altceva. Nu am nevoie să-mi găsesc prieteni noi pe net.>>

Și este ceva la care am spus nu la început și l-am păstrat până la sfârșit, așa că nu este o decizie pe care am luat-o acum trei ani. Pentru mine a fost ușor să nu-l am pentru că nu am avut niciodată nevoie de acest sentiment”, a declarat Rodrigo Hernández, conform unei surse.

Acesta consideră că tinerii resimt o presiune socială foarte mare și se datorează în parte și rețelelor sociale și ”rețetei” pentru fericire promovată acolo.

„Problema cred că astăzi în această societate este că ei spun: <<Oh, ai nevoie de asta, ai nevoie de asta, ai nevoie de asta.>>

Și la sfârșit spui: <<Oh, am nevoie de toate aceste lucruri? Nu, nu prea am nevoie de toate aceste lucruri.>>

Și asta este ceva ce apreciez cu adevărat la decizia mea, și ceea ce pot spune este că îmi place să trăiesc viața așa cum este. Viața reală.

Nu te întâlnisem până acum și ne relaxăm aici astăzi și în viața reală. Nu astăzi mi-ai trimis mesaje sau astfel de lucruri. Pentru mine, relațiile față în față sunt cele reale. Ca să fiu corect, mi-a mers bine. Împrejurimile mele sunt foarte bune și foarte sănătoase și sunt foarte fericit pentru asta”, a mai adăugat tânărul jucător.

De asemenea, acesta subliniază faptul că este conștient de părțile bune ale rețelelor de socializare, însă, punându-le în balanță, este fericit cu alegerea făcută.

„Înțeleg și punctele bune, lucrurile bune despre rețelele de socializare, nu spun că sunt groaznice. Dar singurul lucru pe care l-aș sugera este: <<Chiar ai nevoie de ele?>> Dacă ai cu adevărat nevoie de ele, mergi mai departe!”, spune el.

Cât costă Balonul de Aur primit de Rodrigo Hernández

În 2024, Rodrigo Hernández este desemnat câștigătorul Balonului de Aur. În aceeași gală, Aitana Bonmati a câștigat Balonul de Aur pentru cea mai bună fotbalistă.

Atât la femei, cât și la bărbați, este acordat un trofeu identic. Acesta are o greutate de 7 kilograme, o înălțime de 31 de centimetri, un diameru de 23 de centimetri și este confecționat dintr-o combinație de alamă și aur.

Trofeul are o formă unică, din două plăci de alamă sudate să formeze o minge de fotbal. În interior este umplut cu un amestec asemănător cu ceara, iar exteriorul este acoperit cu un strat din aur.

Conform unei surse, valoarea acestui este de aproximativ 3.000 de euro, prețul materialelor utilizate în fabricarea lui. Acesta nu reprezintă deloc valoarea sa simbolică.

Balonul de Aur este o adevărată realizare pentru lumea fotbalului și influențează puternic cariera celor care îl câștigă.

Prima reacție a lui Rodrigo Hernández la primirea trofelului

Mijlocașul s-a prezentat la gală în cârje și a fost extrem de emoționat pe scenă. Acesta a rostit un discurs care i-a făcut pe mulți să lăcrimeze.

„Este o seară incredibilă pentru mine, aș vrea să vorbesc în spaniolă. Vă mulțumesc tuturor. În primul rând, le mulțumesc celor de la France Football. Vreau să le mulțumesc celor care m-au votat. Este o zi specială și pentru familia mea.

Îi mulțumesc celui mai important om din viața mea, soției mele. Împlinim astăzi 10 ani împreună, îți mulțumesc. Celor care mi-au dat valorile pe care le am astăzi. Sunt un om care joacă fotbal de plăcere.

Mulțumesc tuturor celor care au fost în jurul meu. Le mulțumesc colegilor, pentru mine sunt cei mai buni din lume.

Vreau să amintesc și de cei care nu au reușit să câștige trofeul, deși ar fi meritat. Mă refer la Xavi, Iniesta, Busquets”, a spune câștigătorul Balonului de Aur 2024, conform unei surse.