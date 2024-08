Mesajul neașteptat al lui David Popovici pentru politicienii români, transmis imediat după ce a câștigat a doua medalie la Paris

După ce a câștigat a doua sa medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici i-a uimit pe mulți cu mesajul pe care l-a transmis.

Miercuri, pe 31 iulie 2024, David Popovici a obținut a doua sa medalie olimpică. Este vorba despre medalia de bronz obținută la proba de 100 m liber, la Jocurile Olimpice de la Paris (2024). La scurt timp după această performanță, sportivul român a transmis un mesaj neașteptat pentru politicieni. Un detaliu din discursul său i-a uimit pe mulți.

Ce mesaj neașteptat a transmis David Popovici pentru politicieni la scurt timp după ce a câștigat a doua medalie la Jocurile Olimpice de la Paris

David Popovici a avut o cursă de senzație în finala probei de 100 metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul român a încheiat cursa pe locul 3 cu timpul 47,49 și a câștigat astfel medalia de brpnz. Vă reamintim că David Popovici a devenit pe 29 iulie 2024 campion olimpic la 200 m masculin, cu timpul 1:44:53.

La scurt timp după ce a reușit să obțină și a doua medalie olimpică, sportivul român a transmis un mesaj neașteptat pentru politicienii români. Acesta a subliniat importanța sportului și necesitatea investițiilor în acest sector.

„Aceste medalii aş vrea să însemne mai multă atenţie pentru sport, nu neapărat pentru înot, ci către sport în general. Pentru că fără sport nu prea avem cum să evoluăm atât de mult. Sunt destul de multe probleme la noi în ţară, iar faptul că se investeşte atât de puţin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi unul dintre cei mai buni ambasadori ai ţării. Şi nu este de ajuns doar să vorbesc despre asta, pentru că sunt în lumina reflectoarelor şi toată lumea mă ascultă, pentru că oamenii de la conducere ştiu treaba asta, ci trebuie să punem şi presiune. Ok, e campion olimpic, medaliat cu bronz la Jocurile olimpice, dar eu în timpul iernii când e frig la Lia Manoliu se pune un balon în care în trei minute te sufoci. Eh, noi acolo ne antrenăm, pentru că bazinul din interior de la Lia Manoliu... Sunt promisiuni de atâta timp, de atâţia ani, cum e şi patinoarul acela, cum sunt şi alte bazine şi alte arene”, a declarat Popovici la zona mixtă, după bronzul de la 100 metri liber, potrivit news.ro.

Mai mult decât atât, sportivul a declarat faptul că „el își va face partea” în acest proces de schimbare:

„Avem destule stadioane, dar bazine, săli pentru sporturi mai greu şi mi-ar plăcea să avem mai mulţi calificaţi la Jocurile olimpice în primul rând. Acum am venit trei oameni calificaţi cu înotul. Sunt cumva invidios pe delegaţiile ţărilor care au mai puţin locuitori decât noi şi sunt o tonă de inşi. Mi-ar plăcea şi mie, ne-ar plăcea tuturor De ce să nu avem mai mulţi olimpici? Ar trebui investit mai mult în sport şi investit cu cap, chiar trebuie să facem ceva şi eu îmi voi face partea. Nu ştiu în momentul ăsta ce înseamnă asta, dar voi avea tot timpul să mă gândesc şi asta este o misiune mult mai importantă pentru mine şi pentru sport, decât să înot patru lungimi de bazin şi să bag mâna în faţă şi să iau aur. Sigur, e impresionant, tare, ne-am distrat, ne-am bucurat dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre a face o diferenţă şi eu voi face tot posibilul”, a mai afirmat tânărul de 19 ani

De asemenea, într-un interviu exclusiv pentru TVR, Popovici a transmis şi un mesaj către politicieni. „Am crescut în Parcul Morarilor, am crescut la Piaţa Miniş, la capătul lui 14 (tramvaiul 14), acolo a stat bunica mea mulţi ani. Oamenii obişnuiţi pot face lucruri extraordinare. Ai menţionat mai devreme, acum poate că am spus despre condiţiile pe care le avem, nu numai noi înotătorii, ci sportivii în general, din ţară, poate se va schimba ceva! Nu se va schimba ceva doar dacă vorbim despre asta! Trebuie să facă într-adevăr presiuni, să le fie adus la cunoştinţă tuturor oamenilor care se ocupă de aşa ceva, trebuie să ne punem pe treabă, pentru că avem un campion olimpic din an în Paşte, în ultima vreme. Mă bucur că am reuşit să fac eu asta, am făcut-o din nou pentru mine, pentru ţară, pentru toată lumea, însă mi-ar plăcea să avem din ce în ce mai multe medalii. Mi-ar plăcea să fim mai mult de trei oameni calificaţi la Jocurile Olimpice pentru înot. Avem o delegaţie destul de mare – cred că 103 sportivi – la Jocurile Olimpice, însă te uiţi la multe alte ţări care au la fel sau mai puţini locuitori decât noi şi sunt triplu, cvadruplu… Pentru că se investeşte mai mult în sport, sportul e considerat mai important şi nu degeaba sunt şi ţări mai dezvoltate decât a noastră. Aşa că, pentru o Românie educată, sănătoasă, trebuie să investim mai mult în sport. Ăsta este un mesaj către toţi politicienii care vorbesc despre asta, dar la un moment dat mesajul se blochează pe undeva. Aşa că, trebuie să facem ceva! Pentru că vedeţi toate reacţiile oamenilor obişnuiţi care se uită la televizor, oamenilor din funcţii înalte… toată lumea e fericită, toată lumea se bucură, dar hai să ne bucurăm mai des, de ce nu? Hai să avem mai mulţi campioni olimpici, mai mulţi medaliaţi, mai mulţi finalişti, mai mulţi calificaţi la Jocurile Olimpice”.

David Popovici a câştigat, miercuri, medalia de bronz în proba de 100 m liber din cadrul competiţiei de înot de la Jocurile Olimpice. Pentru Popovici este a doua medalie la Paris, după aurul de la 200 m liber.