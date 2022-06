Ce program strict are David Popovici și ce lucru special face în fiecare dimineață, la 4:30. Părinții lui respectă un protocol

David Popovici a devenit al doilea înotător din toate timpurile care reuşeşte să câştige aur în probele 100 şi 200 m liber la aceeaşi ediţie a Campionatelor Mondiale, după americanul Jim Montgomery, care a reuşit acest lucru în 1973, la Belgrad. Gazzetta dello Sport a titrat după succesele românului ''Cine este Popovici, ultimul Tarzan al înotului: 'Eu, Seneca şi limitele care nu există'''.

David Popovici se trezește în fiecare dimineață la 4:30 și are un obicei special

Pentru performanțele făcute, David Popovici a lucrat enorm, nu a avut viața unui adolescent obișnuit și a muncit din greu pentru a obține tot cea ce are astăzi. Este dublu campion mondial la natație și a scris istorie pentru România.

Viața lui este cu totul diferită și se învârte în jurul antrenamentelor. Zi de zi este în bazin, face antrenament, program de recuperare și este preocupat de școală.

"Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcţionează la mine… Să am timp să se digere mâncarea, dar să şi mănânc destul.

După masă, mai dorm o oră, apoi plec spre antrenament. Mai întâi am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00. Încerc până în ora 22:00 să merg la somn. Vreau măcar să mă apropii de opt ore de somn. E destul de greu la 22:00. Mai vreau şi eu să vorbesc cu prietenii, cu iubita”, a spus David Popovici pentru fanatik.

Citește și: Ce salariu primește David Popovici la CS Dinamo. Câți bani ia noul star mondial al natației pentru a face performanță

"Ai mei se trezesc cu un sfert de oră înainte să poată să îmi facă de mâncare... Mă asigur că sunt cu jumătate de oră înainte la bazin să mă pot încălzi. Apa de multe ori e rece fiind la 7 dimineața. Trebuie să le dau credit părinților mei, ei se trezesc, îmi aduc mâncarea și o mănânc aproape cu ochii închiși. Momentan încă fac asta pentru mine și mă ajută enorm"

"Antrenamentul durează două ore, după am ba sală, ba crioterapie, ba masaj, depinde ce metodă de recuperare aleg în acea zis. Mai trebuie să și dorm, uneori mai am un antrenament după-amiază, o să trebuiască să ajung și la școală când o să înceapă, nu o să fie ușor.

„Vizualizez foarte mult cursele înainte şi îmi imaginez orice scenariu care se poate întâmpla. Îmi imaginez tot şi asta cred că mă ajută să fiu exact în momentul ăla şi să nu poată să mă ia absolut nimic prin surprindere.

Mi-am imaginat o cursă bună, o cursă pe care o câştig, pentru că asta îmi doresc”, a încheiat David Popovici.

Citește și: Cine sunt și cu ce se ocupă părinții noului star al natației, David Popovici, băiatul din cartea de aur a sportului românesc

Presa internațională este la picioarele lui David Popovici și salută nașterea unui nou superstar al înotului mondial

''Moştenitorul lui Dressel este român, are 17 ani şi iubeşte filozofia, latina şi este un fan al Italiei: la Mondialele de la Budapesta a marcat o dublă la 100 şi 200 liber şi a devenit deja un mit'', scrie prestigiosul ziar italian.



The Times îl supranumeşte printr-un joc de cuvinte ''noua torpilă'' (New Thorpedo), cu referinţă la marele campion australian Ian Thorpe, cvintuplu campion olimpic şi de zece ori campion mondial în probele de la stilul liber. Thorpe, regele probei de 200 m liber, a devenit la doar 15 ani cel mai tânăr campion mondial la 400 m, dar, conform Times, acum toţi ochii sunt pe ''Thorpedo, un adolescent talentat, care şi-a depăşit colegii mai în vârstă şi mai experimentaţi şi care posedă aceleaşi atribute fizice şi perspicacitate tactică care l-au făcut pe australian cel mai bun la stilul liber din toate timpurile''.

Citește și: David Popovici a uimit o lume întreagă la conferință. Ce a răspuns la întrebarea "Ce înseamnă pentru România succesul tău?"





L'Equipe regretă că Maxime Grousset, medaliat cu argint la 100 m liber, nu a reuşit să câştige prima medalie de aur pentru Franţa în această probă, dar subliniază dubla lui David Popovici, la 100 şi 200 m liber, proba mai lungă fiind câştigată cu al patrulea timp din toate timpurile, în timp ce Alain Bernard, campion olimpic la 100 m liber, l-a descris pe Popovici ca un înotător extraordinar, iar duelul dintre cei doi pentru aurul la 100 m liber reprezintă ''duelul unei noi generaţii''.



Ziarul Marca a titrat ''Dublă istorică pentru tânărul Popovici, care s-a impus şi la 100 m liber'' şi ''Noul fenomen al stilului liber''.



''Noul campion este chemat să scrie multe pagini glorioase din sportul său. A confirmat asta în primele lui declaraţii imediat ce a ieşit din piscină. 'Acesta este doar începutul unui drum lung, lung', s-a aventurat Popovici cu multă încredere în sine'', conform ziarului spaniol.



Ziarul AS a salutat apariţia a două noi staruri, românul David Popovici, campion la 100 şi 200 m liber, respectiv Leon Marchand (20 ani), campion mondial la 200 şi 400 m mixt.



''Marchand şi Popovici sunt senzaţiile unei competiţii mai bogate decât se aştepta în ciuda absenţei ruşilor şi în timpul unui an post-olimpic'', a scris AS.



Agenţia France Presse a scris că Popovici este ''noul rege al cursei regine'', după victoria românului la 100 m liber, în timp ce agenţia spaniolă EFE a relevat că David ''a devenit stindardul autenticei revoluţii de tineret care se desfăşoară la Campionatele Mondiale de la Budapesta, după ce şi-a agăţat la gât a doua medalie de aur în capitala maghiară, câştigând finala la 100 m liber'', potrivit Agerpres.



''Dar dacă dubla lui David Popovici a confirmat naşterea unui nou superstar mondial, timpul său câştigător de 47sec58 /100 a arătat clar că românul are destul loc de îmbunătăţire'', a adăugat EFE.



David Popovici (CS Dinamo), debutant la Mondialele de seniori, a adus primele două titluri mondiale în bazin olimpic pentru înotul masculin românesc. România mai are două medalii de aur, cucerite de Tamara Costache (50 m liber, 1986) şi Diana Mocanu (200 m spate, 2001). Bilanţul României la Mondiale este acum de patru medalii de aur, una de argint şi şase de bronz.

Marmotele vesele și Pârșii circumspecți au avut ultima confruntare a roast-ului în București ▶ Vezi noul episod