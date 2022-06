Ce salariu primește David Popovici la CS Dinamo. Câți bani ia noul star mondial al natației pentru a face performanță

David Popovici a refuzat să plece în SUA, acolo unde era dorit de universități de top și a continuat în România. După Jocurile Olimpice, în septembrie 2021, Popovici a decis să părăsească CSA Steaua pentru CS Dinamo.

Ce salariu primește David Popovici de la CS Dinamo. Suma încasată de băiatul fenomen este mai mică în comparație cu a jucătorilor de fotbal de la club

Sportivul este plătit de CS Dinamo, care aparține de Ministerul de Interne, cu suma de 7.000 de euro, potrivit Eurosport. Sumele sunt din bani publici.

Salariul oferit de clubul de stat lui David Popovici, sportiv de talie internațională, dorit de marile universități din Statele Unite ale Americii, este mai mic în comparație cu ce primesc jucătorii de fotbal de la clubul Dinamo, care abia au retrogradat în Liga 2. De exemplu, Steliano Filip are 7.000 de euro, iar Andrei Radu bifează 9.000 de euro lunar, notează gsp.ro.

David Popovici câștigă sub multe jucătoare de la CSM București, club finanțat din bani publici. E sub portarii Grubisici – 12.000 și Wester – 13.000 de euro lunar, extrema stângă Dembele – 8.000, pivotul Broch – 8.000, extrema dreapta Martin – 8.000 etc. CSM a pierdut campionatul în România și a ieșit din sferturi în Liga Campionilor, neprinzând Final Four-ul din 2018 încoace, potrivit aceleași surse.

Citește și: Cine sunt și cu ce se ocupă părinții noului star al natației, David Popovici, băiatul din cartea de aur a sportului românesc

David Popovici evoluează astăzi pentru o nouă medalie la CM de Nataţie. De la ce oră este programată finala

Campion mondial la 200 metri, David Popovici evoluează astăzi pentru o nouă medalie la Campionatul Mondial de Nataţie de la Budapesta, în proba de 100 metri liber.

Popovici s-a calificat în finală fără probleme, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori.

Finala la 100 metri este programată miercuri, la ora 19.22 şi va fi transmisă de TVR. Luni, David Popovici a ocupat locul 1 la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta.

David şi-a "spulberat" adversarii şi a reuşit timpul de 1:43.21, record mondial la juniori, la doar 17 ani.

Citește și: David Popovici a uimit o lume întreagă la conferință. Ce a răspuns la întrebarea "Ce înseamnă pentru România succesul tău?"

Concurenţii de la Insula Iubirii, decizie radicală înainte de încheierea testului ▶ Vezi noul episod în AntenaPLAY