David Popovici a uimit o lume întreagă la conferință. Ce a răspuns la întrebarea "Ce înseamnă pentru România succesul tău?"

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, cu timpul de 1 min 43 sec 21/100. David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori, după ce îl ameliorase, duminică, în semifinale (1 min 44 sec 40/100).

Este primul aur pentru România la un Campionatul Mondial de înot în bazin de 50 m pentru seniori după o pauză de 21 de ani!

David, legitimat la clubul MAI, şi-a "spulberat" adversarii şi a reuşit timpul de 1:43.21, record mondial la juniori, la doar 17 ani.

El i-a depăşit pe Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) – 1:44.47 şi Tom Deam (Marea Britanie) – 1:44.98.

David Popovici este primul medaliat şi cel dintâi campion mondial de seniori al României, într-o probă masculină, şi al treilea sportiv care cucereşte medalia de aur pentru ţara noastră, după Tamara Costache (aur la 50 m liber, la Madrid 1986) şi Diana Mocanu (aur la 200 m spate, la Fukuoka 2001), potrivit news.ro.

”David Popovici este cel mai nou nume din cartea de aur a sportului românesc! La doar 17 ani, tânărul nostru a câştigat cursa decisivă de 200 metri liber, la care a stabilit şi un nou record mondial la juniori. Felicitări, David”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

”Fenomenal acest sportiv! Toate inimile României au bătut azi în pieptul lui şi i-au dat putere! David Popovici este primul nostru campion mondial de seniori, într-o probă masculină, cu un nou record, de 1:43.21 min. I-am transmis felicitările mele şi cât de mândri suntem de el! Mulţumim, David! Felicitări, abia ai început să scrii istorie în nataţie! Mai ai înainte multe pagini de glorie. Felicitări şi celor care îţi sunt aproape şi te ajută să zbori”, a scris, la rândul său, pe Facebook, ministrul Sportului, eduard Novak.

La conferința de presă, înotătorul român a impresionat asistența atât prin discursul său, dar și pentru că a etalat o engleză impecabilă, notează digisport.ro.

"Nu am fost atât de surprins (n.r. când a văzut cât de repede a pornit). Pentru că am plănuit un start rapid, undeva la un 50 pe prima sută, așa că 49.96 a fost fix acolo.

Știam că trebuie să conduc cursa încă din început, asta a fost o strategie importantă, că trebuia să domin cursa încă din start. Pot spune că am mai multă încredere în mine dacă mă văd în frunte, dar nu asta m-a scos la capăt cu bine.

Ceea ce m-a scos la capăt cu bine e faptul că am avut o cursă foarte bine gândită, ne-am pregătit foarte bine pentru ea, m-am odihnit bine înainte, cred că și asta contează. We just love swimming. Suntem oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare. Așa îmi place să cred", a declarat David Popovici la conferința de presă.

Întrebat ce înseamnă pentru România succesul său, David Popovici a răspuns:

"Bănuiesc că la aeroport va fi haos, am văzut asta în trecut, când ne-am întors de la Tokyo și atunci am încheiat pe 4, acum sunt primul. Dar sunt pregătit pentru asta, sunt pregătit pentru puțină sărbătoare, pentru că cred că o merităm, chiar dacă avem o vară lungă și încărcată în față.

Puțină bucurie n-a făcut rău nimănui. Pentru România înseamnă mult și sunt foarte fericit că am reușit acest rezultat pentru țara mea, pentru toți cei care m-au susținut și m-au urmărit live de acasă și de aici. Îmi place mult sentimentul acesta!".

