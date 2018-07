Clasamentul celor mai scumpi 10 fotbaliști din istorie după transferul lui Ronaldo la Juventus! Ce loc ocupă portughezul în topul salariilor

Aventura lui Cristiano Ronaldo în capitala Spaniei, Madrid, s-a încheiat în mod oficial ieri, 10 iulie 2018. CR7 nu va mai îmbrăca tricoul ”albilor”, iar din toamnă îl vom vedea evoluând în Serie A, la Juventus.

La cei 33 de ani ai săi, Cristiano Ronaldo a costat-o pe Juventus o sumă destul de mare, una de top 4 în istoria celor mai scumpe transferuri din istorie. Pentru a-l avea pe Ronaldo timp de 4 sezoane la Torino, șefii lui Juventus au plătit circa 117 milioane de Euro, conform Transfermarkt.com.

Această sumă face ca Ronaldo să intre în top 4 în clasamentul celor mai scumpi 10 fotbaliști din istorie. Interesant este faptul că Ronaldo apare de două ori în acest clasament. Pe lusitan îl găsim și pe locul 8, grație celor ”doar” 94 de milioane de Euro plătite de Real lui Manchester United în 2009.

În continuare, clasamentul celor mai scumpi 10 fotbaliști din istorie este condus de Neymar și mutarea sa de la Barcelona la PSG în 2017. Iată întregul top 10:

1. Neymar (Brazilia) de la Barcelona la PSG - 220 mil. Euro (2017)

2. Kylian Mbappé (Franța) de la Monaco la PSG - 145 mil. Euro (împrumut, 2018)

3. Philippe Coutinho (Brazilia) de la Liverpool la Barcelona - 120 mil. Euro (2018)

4. Cristiano Ronaldo (Portugalia) de la Real Madrid la Juventus - 117 mil. Euro (2018)

5. Ousmane Dembélé (Franța) de la Dortmund la Barcelona - 105 mil. Euro (2017)

6. Paul Pogba (Franța) de la Juventus la Manchester United - 105 mil. Euro (2016)

7. Gareth Bale (Țara Galilor) de la Tottenham la Real Madrid - 100 mil. Euro (2013)

8. Cristiano Ronaldo (Portugalia) de la Manchester la Real - 94 mil. Euro (2009)

9. Gonzalo Higuaín (Argentina) de la Napoli la Juventus - 90 mil. Euro (2016)

10. Romelu Lukaku (Belgia) de la Everton la Manchester United - 85 mil. Euro (2017)

În 4 sezoane la Torino, Ronaldo va încasa, anual, un salariu de 30 de milioane. Și asta îl urcă în topul celor mai bine plătiți 10 fotbaliști din lume!

Iată cum se prezintă topul celor mai mari salarii din fotbal:

1. Lionel Messi (Barcelona) 46 milioane de euro pe an

2. Neymar (PSG) - 36 milioane de euro pe an

3. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 30 milioane de euro pe an

4. Oscar (Shanghai SIPG) - 24 milioane de euro pe an

5. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) - 22 milioane de euro pe an

6. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 21 milioane de euro pe an

7. Hulk (Shanghai SIPG) - 20 milioane de euro pe an

8. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 18 milioane de euro pe an

9. Paul Pogba (Manchester United) 17,5 milioane de euro pe an

10. Graziano Pelle (Shandong Luneng) 17 milioane de euro pe an