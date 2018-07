Cristiano Ronaldo Madrid! Trofee, cifre și recorduri impresionante înregistrate de portughez în cei 9 ani petrecuți la Real

După aproape un deceniu de istorie, Cristiano Ronaldo lasă Real Madrid pentru o nouă aventură. Începând de ieri, 10 iulie 2018, portughezul este noul jucător al campioanei Italiei, Juventus Torino.

Cristiano Ronaldo a pleca de la Madrid, însă în spatele său au rămas 9 ani dominați de trofee uriașe pe plan individual și colectiv, de cifre impresionante și de multe, multe recorduri doborâte de lusitan. Înainte de a-l privi pe Ronaldo în tricoul ”Bătrânei Doamne”, trebuie să privim ce a lăsat Ronaldo în urma sa.

Cristiano Ronaldo a devenit oficial jucătorul lui Real Madrid în vara lui 2009. Pe 6 iulie, acesta a fost prezentat în fața a peste 85 de mii de fani pe Santiago Bernabeu. Real i-a achitat lui Manchester United nu mai puțin de 94 de milioane în schimbul portughezului. Atunci, Ronaldo a devenit cel mai scump jucător de pe planetă, dar efortul financiar depus de Real a fost răsplătit pe măsură de atacantul lusitan.

În perioada 2009-2018 cât a jucat la Real Madrid, Cristiano Ronaldo a câștigat 16 trofee majore, a marcat nu mai puțin de 451 de goluri și a oferit 131 de pase decisive în cele 438 de meciuri disputate pentru "galactici", pentru care a bifat 37.831 de minute.

Iată performanțele reușite de Ronaldo la Real Madrid

438 de meciuri jucate

451 de goluri marcate

131 de pase decisive

a cucerit de 4 ori Balonul de Aur – 2013, 2014, 2016 și 2017

a fost de 2 ori golgheter la Campionatul Mondial al Cluburilor – 2016 și 2017

a fost de ori 6 golgheter în Liga Campionilor – 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

și de 3 ori golgheter La Liga – 2010/11, 2013/14, 2014/15

Trofeele câștigate de Cristiano Ronaldo cu Real Madrid

două titluri în La Liga - 2011/2012 și 2016/2017

două cupe ale Spaniei - 2010/2011 și 2013/2014

două Supercupe ale Spaniei - 2012 și 2017

patru Ligi ale Campionilor - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18

trei Supercupe ale Europei - 2014, 2016 și 2017

trei Campionate Mondiale ale Cluburilor - 2014, 2016, 2017

Iar acum, recordurile doborâte de Cristiano Ronaldo în perioada Real Madrid:

Cristiano Ronaldo a marcat cele mai multe goluri în competițiile UEFA: 122!

Cristiano Ronaldo are cele mai multe goluri marcate în istoria Ligii Campionilor: 119!

Cristiano Ronaldo are cele mai multe goluri marcate într-un sezon al Ligii: 17 (2013-2014)

Cristiano Ronaldo a câștigat cele mai multe finale UEFA Champions League: 5

Cristiano Ronaldo e primul jucător care a marcat în trei finale diferite ale Ligii Campionilor

Cristiano Ronaldo e singurul jucător care a marcat în toate meciurile din grupe în Liga Campionilor

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător din istorie care marchează în 10 meciuri la rând în Liga Campionilor

Cristiano Ronaldo e Golgheterul All-Time al celor de la Real Madrid: 451 goluri

Cristiano Ronaldo are cele mai multe Ghete de Aur: 4 (alături de Messi)

Cristiano Ronaldo are cele mai multe Baloane de Aur câștigate, alături de Messi: 5

Cristiano Ronaldo are cele mai multe titluri ”UEFA - Jucătorul Anului”: 4

Cristiano Ronaldo are cele mai multe titluri ”FIFA - Jucătorul Anului”: 5 (alături de Messi)

Cristiano Ronaldo are cele mai multe prezențe în ”UEFA Team of the year” (2004, 2007–2017)

Iată cum arată clasamentul all time al golgheterilor Ligii Campionilor (începând din 1992-1993, fără tururile preliminare):

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 119 goluri

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 100

3. Raul (+) 71

4. Ruud van Nistelrooy (+) 56

5. Karim Benzema (Real Madrid) 53

6. Thierry Henry (+) 50

7. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 48

. Andrei Şevcenko (+) 48

9. Filippo Inzaghi (+) 46

10. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 45

(+) jucători retrași din activitate

sursa: uefa.com