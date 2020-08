CFR Cluj, campioana României. Echipa condusă de Dan Petrescu a scris istorie pe ”Ion Oblemenco” și a obținut titlul pentru a treia oară consecutiv

CFR Cluj: Arlauskis – Burcă, Vincius, Boli, Camora – Itu, Bordeianu, Deac – Omrani, Rondon, Joca. Antrenor: Valeriu Bordeianu (Dan Petrescu nu e prezent în Bănie)

Rezerve: Rus, Cestor, Susic, Hoban, Luis Aurelio, Chipciu, Pereira, Petrlia, Costache.



Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Arbitru: Ovidiu Hațegan (Arad) / Asistenți: Octavian Șovre (Satu Mare) și Vasile Marinescu (București).

Dan Petrescu, marele absent

"Am sperat ca Dan Petrescu să ajungă, dar respectăm protocolul, toate demersurile, mai are nevoie de 2 zile. Sper însă să ne lămurească și autoritățile în privința testelor de la Universitatea Craiova, de ce jucătorii vor fi testați mâine.



Acum se joacă cu titlul pe masă, se întâlnesc cele mai bune echipe din campionat, se va câștiga cu inima. În lotul nostru sunt jucători care au mai câștigat trofee, au experiență, sunt atuuri de fiecare parte, dar noi am condus aproape întreg campionatul și sper să încheiem așa" - Marius Bilașco, înainte de meci.

Mirel Rădoi, selecționerul României - nu a apucat încă să debuteze, a ajuns la stadion, el fiind însoțit de secundul Nicolae Dică.