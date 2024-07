Chef Orlando Zaharia, Chef Stefan Popescu si Chef Alexandru Sautner, preparate speciale la nunta lui Ianis Hagi. Ce au pregatit

Chef Orlando Zaharia, Chef Stefan Popescu si Chef Alexandru Sautner se numără printre cei care au pregătit cele mai spectaculoase preparate pentru nunta lui Ianis Hagi cu Elena.

La petrecere sunt aşteptaţi în jur de 700 de invitați. Meniul va fi premium, sunt 100 de oameni care lucrează la farfuriile invitaţilor.

Afară va fi instalată o staţie de burgeri pentru pofticioşi, iar în interior peştele va fi vedeta serii, biban cu unt de capra, este unul dintre preparatele serii. Meniul este semnat de Marian Cernat, executiv chef la Domeniul Ştirbey. Orlando Zaharia, Ştefan Popescu și Alexandru Sautner de la Chefi la Cuțite îi încântă pe invitați cu preparatele lor.

Ce spun jurații de la Chefi la cuțite despre meniul premium de la nunta lui Ianis Hagi

"Când ai un eveniment aşa de important, aşa de maiestuos şi fantastic ca acesta, trebuie să ai oameni în bucătărie, pentru că este un meniu meticulos, îţi ia foarte mult timp. Fiecare piesă trebuie să fie atentă la ea, în special la aperitiv. Trebuie să gustăm, să aranjăm să arate bine. Trebuie să fie perfect", spune Chef Ştefan Popescu.

"Primele contacte şi idei pentru acest eveniment a fost undeva în urmă cu un an, vara trecută. De atunci, am avut mai multe întâlniri şi am dezvoltat ideile. Am ajuns la un numitor comun şi sunt convins că va fi un eveniment grandios. Meniul ar trebui să îndeplinească exicenţele tuturor invitaţilor, fără excepţie", spune chef Marian Cernat.

"Sunt foarte multe părţi grele. De la a concepe acel meniu, de la a face un tasteing, de a reuşi să îi faci pe cei care degustă să înţeleagă ceea ce ai gândit tu în farfurie", spune chef Orlando Zaharia.

Biban cu unt de capră, mușchi de vită gatit sous vide, se numără printre preparatele serii. În afara cortului, mirii au tinut sa aiba niste statii de mancare cu burger, tapas, sushi si bar. Chef Sautner este cel care aduce cea mai delicioasă înghețată la eveniment.

Antena transmite în exclusivitate imagini de la nunta lui Ianis şi a Elenei Hagi

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente mondene ale anului, cununia religioasă a Elenei şi a lui Ianis Hagi, va avea loc în această duminică, în Bucureşti, iar Antena are drepturi exclusive de difuzare a celor mai importante momente din cadrul acestuia.

După cununia civilă care a avut loc la sfârşitul anului trecut, chiar de Crăciun, Ianis şi Elena Hagi vor ajunge duminica aceasta la altar. Ulterior, aceştia vor sărbători alături de familie şi de prieteni la Palatul Ştirbey.

Imagini exclusive, atât de la cununia religioasă, cât şi de la petrecerea care va avea loc la Domeniul Ştirbey, vor fi transmise în acest weekend de către posturile Antena.

După cununia civilă care a avut loc la sfârşitul anului trecut, chiar de Crăciun, Ianis şi Elena Hagi vor ajunge duminica aceasta la altar. Ulterior, aceştia vor sărbători alături de familie şi de prieteni la Palatul Ştirbey.