Chiricheş: La fiecare meci simt că avem nevoie de suporteri şi dacă se întâmplă situaţii cum au fost ieri există acest risc să jucăm fără ei

Căpitanul echipei naţionale, Vlad Chiricheş, a declarat pentru FRF TV că prima reprezentativă are nevoie de suporteri la meciuri, el menţionând că există riscul ca România să joace fără fani, în cazul unor incidente ca acelea de la jocul cu Spania, scor 1-2.

“Aş vrea să le transmit suporterilor că la fiecare meci simt că avem nevoie să fie alături de noi şi dacă se întâmplă situaţii cum au fost ieri există acest risc să jucăm fără ei. Simt de fiecare dată că ne împing de la spate şi avem nevoie de ajutorul lor”, a afirmat Chiricheş.

El consideră că la meciul cu Spania, scor 1-2, cel mai important aspect este că tricolorii nu au “cedat niciodată”. “Am luptat pentru a obţine un rezultat bun, ne-am dorit asta foarte mult. Cred că a nu ceda lupta e unul dintre cele mai importante lucruri. La puncte negative, am fi putut fi mai agresivi, am fi putut fi puţin mai hotărâţi pe anumite momente ale jocului, dar într-un final am fi putut să egalăm în ultimul minut şi poate nu s-ar fi vorbit mai mult despre lucrurile negative. Le-am transmis colegilor că trebuie să avem încredere, trebuie să avem o atitudine bună, să nu plecăm deja învinşi, asta am încercat să le spun. Să aibă încredere, să ne facem jocul nostru. Am întâlnit o echipă puternică, care te face să alergi foarte mult după minge şi când o recuperezi e foarte greu să fii lucid. Acum i-am felicitat pentru că nu am cedat şi la final, cu puţină şansă, am fi putut avea şi un rezultat bun”.

Reprezentativa României a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-0), de selecţionata Spaniei, în etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Spaniolii au jucat în inferioritate numerică pe final. Spania este lider în clasament, cu 15 puncte din tot atâtea posibile, iar “tricolorii” au coborât de pe trei pe patru, ei având şapte puncte.

Au marcat Florin Andone ’59 pentru România şi Sergio Ramos ’29 (penalti) şi Paco Alcacer ’47 pentru Spania.

Potrivit comentatorilor Pro TV, doi fani au intrat pe teren după ce a înscris Andone. Pentru Florin Andone este primul gol la naţionala mare într-un meci oficial.

Înainte de startul jocului, s-a ţinut un moment de reculegere pentru fetiţa fostului selecţioner spaniol Luis Enrique. De asemenea, jucătorii au purtat banderole negre în semn de susţinere pentru Enrique. O parte din public nu a respectat total momentul de reculegere şi unii fani au aruncat cu torţe şi fumigene înainte de startul jocului. Crainicul stadionului a făcut un apel la public, menţionând că orice torţă aruncată poate atrage sancţiuni.

