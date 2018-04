CS ”U” Craiova - Viitorul LIVE VIDEO ONLINE. Etapa a 7-a din play-off ne propune derby-ul echipelor bune ale campionatului, al echipelor frumoase, dar fără șanse la titlu. Pe ”Ion Oblemenco”, CS ”U” Craiova primește vizita Viitorului Constanța, într-un duel care poate fi urmărit live video online pe siteurile DigiSport (dacă ești abonat Digisport) sau Telekom Sport (dacă ești abonat Telekom Sport). Meciul U Craiova - Viitorul este live video online, sâmbătă, de la ora 20:45.

CS ”U” Craiova - Viitorul LIVE VIDEO ONLINE. Mai mereu, meciurile ”U” Craiova - Viitorul au fost extrem de atractive. În special cele jucate pe terenul Craiovei, în Bănie, la Severin sau la Pitești, aceste meciuri au trezit mereu interes maxim. Ultimul Craiova - Viitorul din play-off a fost echivalent cu un pas uriaș al echipei lui Gică Hagi pentru titlu. Pe 7 mai 2017, Florinel Coman marca în poarta lui Andrei Vlad și aducea titlu mai aproape de Ovidiu decât de FCSB.

CS ”U” Craiova - Viitorul LIVE VIDEO ONLINE. În sezonul regulat, Craiova și Viitorul au oferit un spectacol superb pe ”Ion Oblemenco”. George Țucudean a deschis scorul cu un voleu de zile mari, însă Mitriță, Bancu și Bărbuț au întors soarta meciului după pauză, profitând și de eliminarea lui Țîru.

CS ”U” Craiova - Viitorul LIVE VIDEO ONLINE. Universitatea - Viitorul poate fi meciul care stabilește ultima ocupantă a podiumului. În acest moment, Craiova are patru puncte avans peste Viitorul, însă are și un program mai dificil. Dacă va câștiga sâmbătă, trupa lui Gică Hagi are mari șanse ca pe final de sezon să atace locul de Europa League. Viitorul poate prinde cupele europene și cu ajutorul Craiovei. Oltenii trebuie să câștige Cupa, caz în care Viitorul este fericită și cu locul 4.

CS ”U” Craiova - Viitorul LIVE VIDEO ONLINE. Casele de pariuri dau cote surprinzător de echilibrate pentru acest meci. Craiova, cu o cotă în creștere, primește 2,20, Viitorul are 3,40 în scădere, iar o remiză e cotată cu 3,30. Pentru acest meci vă recomandăm un pont destul de atractiv: ”ambele înscriu” - cotă 2,00!