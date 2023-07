CSKA 1948 Sofia – FCSB 0-1. Florinel Coman, decisiv din nou. Meciul a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

FCSB a întâlnit CSKA 1948 Sofia în deplasare, în preliminariile Conference League. Meciul s-a văzut în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY