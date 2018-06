Cum să fii un gentleman și în sala de fitness - reguli de purtare a ținutei sport

Prin definitie, gentleman-ul este barbatul manierat, care vorbeste, se imbraca si se comporta fara repros. Redefinind acest concept, adaptandu-l la stilul de viata modern, am putea spune ca un gentleman face toate aceste lucruri enumerate mai sus, si ceva in plus: stie care sunt regulile e buna purtare...ale tinutei sport.

Sa fii un gentleman chiar si in sala de fitness nu este deloc dificil, mai ales daca urmezi cateva reguli in ceea ce priveste alegerea si purtarea echipamentului.

Echipamentul de sport va fi ales potrivit tipului de antrenament pe care il vei face. De exemplu, daca vrei sa faci exercitii de tip cardio, un trening pentru barbati Adidas reprezinta o varianta vestimentara foarte buna. O pereche de colanti speciali pentru running sunt mai potriviti pentru activitati precum ciclismul, sau jogging-ul. Pe banda de alergat, o pereche de pantaloni de trening cu croi destul de lejer incat sa iti permita libertate de miscare, dar care sa nu te incomodeze cand alergi, sunt tot ceea ce ai nevoie.

Niciodata nu te antrena in sala la bustul gol. Oricat de mandru ai fi de corpul tau, nu este deloc elegant sa iti expui anumite parti ale corpului in vazul tuturor celor care se afla in sala de fitness. Putem vedea adesea barbati bine lucrati care uita sa isi puna un tricou sau un maiou inainte de a-si incepe antrenamentul. Acest gest nu este dezirabil pentru un gentleman, asa ca opteaza pentru un tricou, un maiou, sau o bluza care iti acopere partea superioara a corpului.

Pastreaza-ti curata incaltamintea de sala. O alta regula de buna purtare a tinutei sport este sa ai tot timpul incaltamintea curata. Indicat ar fi sa folosesti incaltamintea de sala doar pentru sala si sa iti schimbi pantofii de strada inainte de inceperea antrenamentului. Oricat de calitativi ar fi pantofii tai sport, transpiratia la nivelul picioarelor tot va aparea in urma efortului tau fizic, deci igiena incaltamintei este extrem de importanta.

Renunta la accesorii. Lanturile, ceasul, bratarile sau inelele sunt accesorii la care trebuie sa renunti atunci cand pasesti in sala de fitness. Acestea nu arata deloc bine avand in vedere ca vei purta tinute sport si, mai mult decat atat, chiar te pot incomoda, impiedicandu-te sa efectuezi corect exercitiile. O pereche de manusi de fitness este un accesoriu mult mai potrivit pentru excercitiile fizice.

Nu purta jeansi in sala de sport. Suntem de acord ca denimul este unul dintre cele mai masculine si cool materiale, dar jeansii nu au ce sa caute in sala de sport. Concret, singurul loc in care acestia ar putea fi atunci cand tu iti lucrezi corpul, este vestiarul barbatilor! Pe langa faptul ca nu este un gest care denota bun gust, acestia nu iti vor permite un grad suficient de flexibilitate, pentru ca tu sa poti efectua exrcitiile fizice.