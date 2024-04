Dănuț Lupu, prima apariție TV după ce a ieșit din arest. De ce a izbucnit în lacrimi: „Am greșit și am plătit”

Dănuț Lupu a fost eliberat din închisoare în urmă cu o săptămână și a vorbit despre perioada în care a stat în spatele gratiilor. În timpul declarațiilor, fotbalistul român a izbucnit în lacrimi. Iată ce a spus!

Lui Dănuț Lupu i-a fost aprobată cererea pentru eliberare după șase luni, cu toate că a fost condamnat inițial la șapte luni și zece zile de închisoare, după ce a condus de mai multe ori fără un permis valabil.

Într-un interviu exclusiv pentru Fanatik Superliga, Dănuț Lupu a rupt tăcerea și a vorbit despre experiența prin care a trecut în spatele gratiilor. Fostul internațional a dezvăluit că s-a gândit foarte serios să nu se predea și să plece din România. Iată declarațiile sale!

Dănuț Lupu a vorbit despre închisoare și a început să plângă: „Am făcut o faptă de copil”

Dănuț Lupu a acceptat o primă apariție televizată, după ce a ieșit din închisoare. Fostul internațional a izbucnit în lacrimi când a început să vorbească despre cele șase luni petrecute după gratii. Redăm mai jos declarațiile sale:

„Am stat șase luni fără cinci zile. Nu pot să spun că a fost ușor, nu pot să spun că a fost greu. Poate și datorită faptului că orașul ăsta este mare, am foarte mulți prieteni, nu sunt toți sfinți. Nu există pădure fără uscăciune. Dar pușcăria este pușcărie. Nu avem nici condiții ok. Totuși, nu cred că un om civilizat poate să stea acolo. Dar stai, n-ai ce să faci. Am stat 175 de zile.

Sincer, am avut gândul ăsta să nu mă predau. Nu mai voiam să vin în România. Care riscuri erau? Aveam o condamnare de șapte luni, stai doi ani, se grațiază. Alții cum stau afară și nu mai cere nimeni nimic? Știi de ce m-am predat? Fiindcă nu mă consider cel mai mare pericol al României. Am făcut o faptă de copil. Plăcerea mea de a conduce m-a adus aici. Plăcerile se plătesc în viață și de aia am venit și m-am predat (n.r. a început să plângă).

N-am făcut nimic, în afară de gravitatea faptei că am condus o maşină. Dar te uiţi la televizor şi vezi oameni care fac ceea ce fac, omoară oameni, copii şi nu se mai duc la puşcărie. Dacă aşa au considerat… M-am dus. Acum sunt curios ce o să mai zică? Ce o să mai facă? A fost grea hotărârea să mă întorc cu familia. M-am gândit, în primul rând, la băiat, la soţie. Puţină lume ştie, eu stau cu părinţii mei, cu soacra mea, au peste 80 de ani.

Eu am grijă de ei. Gândeşte-te că asta a căzut în sarcina soţiei. Nu se pot deplasa. Atât eu, cât şi soţia mea am trecut peste încercarea asta. Mulţumesc şi băiatului şi ei. Mă uit la nişte imagini. Ce am făcut? Am venit şi m-am predat singur. De ce trebuie să îmi pui cătuşe? Nu ştiu dacă este ok să dai exemplul unui om, dar omul ăla are nişte drepturi.

Eu trebuia să vin de pe 7 martie acasă. Şi ei îmi spun că am beneficiat de clemenţă. Ce clemenţă? Nu cred că există deţinut care în patru luni să aibă 15 zile câştig, să n-aibă un raport. Am fost la toate cursurile posibile şi imposibile, dar au considerat că nu sunt reabilitat. Undeva există şi o răutate. Aşa au vrut, aşa au dorit? Atâta timp cât doi judecători te pun liber şi vine cineva şi spune <<nu>>, ce înţelegi?

De ce să fiu eu dat exemplu? Că mă cheamă Lupu? Poate din cauza faptului că unii credeau că o să mă schimb. Niciodată. Am greşit şi am plătit. Pe cine am deranjat, pe cine nu am deranjat, o să spun într-o lună sau două.”, a spus Dănuț Lupu pentru Fanatik Superliga.

