Darius Olaru, după meciul cu Franța: „Nu am jucat la egal. Nu am reuşit să marcăm, dar am avut câteva situaţii”

Mijlocaşul Darius Olaru a declarat că România nu a jucat la egal în meciul cu Franţa, ce a asigurat calificarea ambelor echipe în semifinalele Campionatului European de tineret.

„Ne-am bucurat foarte mult, cred că am făcut un joc bun şi în această seară. Nu am reuşit să marcăm, dar am avut câteva situaţii. Ei au atacat mai mult, dar nu şi-au creat ocazii de gol. Ne bucurăm foarte mult în această seară, dar de mâine revenim la muncă, pentru că avem o semifinală. Trebuie să o câştigăm şi să mergem în finală să dăm totul. Nu ne gândeam la egal, voiam să câştigăm şi acest meci pentru că voiam să prindem primul loc cu nouă puncte. Dar dacă s-a ivit această oportunitate, să fie şi egalul bun, am mers către egal. Sperăm să jucăm finala şi să o câştigăm", a declarat Olaru, la TVR.

România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.

În semifinale, joi, România va întâlni Germania, deţinătoarea trofeului, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia.

România a participat ultima dată la JO de la Tokyo din 1964. Acum, România va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.

