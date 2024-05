David Popovici a stabilit un nou record la Reuniunea Mare Nostrum. Sportivul, medaliat cu aur la 200 m liber

Danid Popovici a câștigat proba de 200 m liber la Reuniunea Mare Nostrum de la Barcelona. Campionul român a stabilit un nou record de timp pentru acestă competiție.

David Popovici este „pe val” cu puțin timp înainte de debutul Jocurilor Olimpice de la Paris. Campionul român a stabilit recent un nou record la proba de 200 de metri liber, într-o competiție unde recordul nu mai fusese doborât de 2 decenii.

David Popovici a fost cronometrat cu timpul 1:44.74, record al competiţiei Mare Nostrum.

Pe locul doi s-a clasat sud-coreeanul Sunwoo Hwang (1:45.68), iar pe trei a terminat japonezul Katsuhiro Matsumoto (1:46.09).

David Popovici a depășit recordul circuitului Mare Nostrum la 200 m liber

David Popovici s-a calificat în finală cu al cincilea timp din serii, 1 min 48 sec 16/100, cel mai rapid fiind Hwang, 1 min 47 sec 31/100.

Fostul record al circuitului Mare Nostrum la 200 m liber îi aparţinea germanului Paul Biedermann, 1 min 44 sec 88/100, din 13 iunie 2005 (stabilit la Monaco).

În competiți de la Barcelona, Daria-Măriuca Silişteanu încheiat a 14-a la 50 m spate (locul şase în Finala B), cu 29 sec 44/100.

În serii, Silişteanu fusese a 16-a (29 sec 66/100). La 50 m liber, Patrick-Sebastian Dinu a fost al 47-lea în serii (23 sec 45/100).

David Popovici a stabilit recent un record personal la 400 m

David Popovici a câştigat pe 19 aprilie 2024 medalia de aur la proba de 400 m liber din cadrul Campionatului Naţional de înot în bazin de 50 m pentru seniori, tineret şi juniori I-II, competiţie care a avut loc la Otopeni.

Pentru David Popovici, aceasta este a treia medalie de aur pe care o obține la actuala ediţie.

Potrivit news.ro, sportivul a încheiat cursa cu un timp de 3:47.54, iar pe locul doi s-a clasat Vlad Stancu cu un timp de 3:54.38, urmând locul trei obținut de Nandor Nagy cu un timp de 3:55.56.

David Popovici a avut parte de cel mai bun timp înregistrat vreodată la proba de 400 metri liber. În anul 2022, la Roma, sportivul obținuse timpul de 3:47:99.

„Nu am mai înotat de doi ani (n.r. la 400 m liber), uitasem complet cum se simte şi în principiu de asta am vrut să-l înot. L-am tratat ca o provocare şi eram curios cum mai e să înot şi mai mult de 200 de metri, mai mult de patru bazine.

Mă ajută să îmi cresc şi să îmi îmbunătăţesc anduranţa şi rezistenţa la efort. Nu îmi place proba asta, dar antrenorul meu crede că pot fi foarte bun la ea. Şi nu că mă forţează să înot, dar mi-a propus, am fost de acord. Şi sunt destul de mulţumit de cum a ieşit. Urmează să analizăm.

La Roma am înotat doar în calificări şi nici atunci nu ştiam la ce să mă aştept, nici acum nu am ştiut la ce să mă aştept. Dacă am de gând să o înot pe viitor şi mai bine, trebuie să fac ce am făcut azi şi să exersez” a fost declarația pe care a făcut-o David Popovici.