Pe Elvis Presley l-a cunoscut o lume întreagă, însă puțini știu cum arată nepoata lui adolescentă, Finley Lockwood

Pe Elvis Presley l-a cunoscut o lume întreagă, însă puțini știu cum arată nepoata lui, Finley Lockwood

Finley Aaron Love Lockwood s-a născut pe 7 octombrie 2008 în Thousand Oaks, California, SUA, fiind fiica cântăreței Lisa Marie Presley și a muzicianului Michael Lockwood.

Finley are o soră geamănă, Harper Vivienne Ann Lockwood, și doi frați mai mari: Riley Keough, actriță și model, și Benjamin Keough, care a decedat tragic în 2020. ​

Cum arată acum Finley Lockwood la vârsta de 16 ani

Fiind nepoata legendarului Elvis Presley, Finley moștenește un patrimoniu muzical impresionant. Recent, a fost surprinsă în public, iar asemănarea sa cu bunicul ei a atras atenția presei și a fanilor.

Se pare că adolescenta a moștenit multe trăsături fizice ale bunicului ei, precum buzele și pomeții, iar fanii nu aveau cum să nu observe asta.

Din păcate, Finley nu a avut ocazia să-și cunoască bunicul, Elvis Presley, acesta decedând în 1977, cu mult înainte de nașterea ei. Cu toate acestea, influența sa este evidentă în familia Presley, iar moștenirea sa continuă să inspire generațiile următoare.​

În ianuarie 2023, Finley și familia sa au suferit o pierdere imensă prin decesul mamei sale, Lisa Marie Presley, la vârsta de 54 de ani. ​

Deși Finley și sora sa geamănă, Harper, au fost crescute de părinți celebri, ele au trăit în mare parte departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, aparițiile lor rare în public atrag mereu atenția, datorită legăturii lor cu familia Presley și a asemănării evidente cu bunicul lor faimos.​

Mama sa, Lisa Marie Presley, a fost o cântăreață și compozitoare americană, cunoscută pentru albumele sale "To Whom It May Concern" și "Now What". Fiica unică a legendarului Elvis Presley, Lisa Marie a încercat să-și croiască propriul drum în industria muzicală, lansând mai multe albume și colaborând cu artiști renumiți. Din păcate, Lisa Marie a decedat în ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani.​

Se pare că unica fiică a legendei rock`n roll-ului, Elvis Presley, s-a stins din viață la doar patru zile de la comemorarea zilei de naștere a tatălui său, mai precis, pe data de 8 ianuarie, însă acest aspect nu este singurul în comun, potrivit Adevărul.ro.

Pe 16 august 1977, Elvis Presley a fost găsit inconștient, pe podeaua din baie. Deși a fost transportat de urgență la spital, medicii nu au mai putut face nimic să îl salveze, potrivit aceleași surse citate mai sus. Legenda avea doar 42 de ani și a murit din cauza unui infarct miocardic.

Mult timp mai târziu, pe data de 12 ianuarie 2023, Lisa Marie Presley a fost găsită inconștientă în casa ei din California, la fel ca tatăl său. Se pare că după ce i-a fost administrată o injecție cu adrenalină, a fost transportată la spital, potrivit Daily Mail.

De asemenea, s-a spus despre ea că ar fi avut dureri mari de stomac pe parcursul zilei. La Terapie Intensivă, i-ar fi fost montat un stimulator cardiac temporar, iar, câteva ore mai târziu, a fost constatat decesul din cauza unor probleme cardiace, mai exact, a făcut stop cardiac.

Tatăl lui Finley, Michael Lockwood, este un muzician și producător american, născut pe 22 mai 1961 în Hawthorne, California. Cariera sa a început în anii 1990, când a colaborat cu diverse trupe și artiști.

Lockwood a lucrat alături de nume precum Fiona Apple și Bijou Phillips, demonstrându-și versatilitatea în diverse genuri muzicale. În 2006, s-a căsătorit cu Lisa Marie Presley, iar împreună au avut gemenele Finley și Harper. Cuplul a divorțat în 2021.​Wikipedia

Deși este încă tânără și nu și-a început o carieră profesională, legăturile familiale ale lui Finley și moștenirea culturală pe care o poartă continuă să fie subiect de interes pentru public și mass-media.​

