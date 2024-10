Ion Țiriac le-a oferit medaliaților olimpici, la întoarcerea în țară, mașini. Iată care sunt motivele pentru care David Popovici nu conduce autoturisele primite.

Sportivii români care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au primit autoturisme personalizate din partea Fundației Ion Țiriac.

Fundația Ion Țiriac a oferit un total de 22 de mașini marca Hyundai Ioniq 5, cu un preț de pornire de 43.000 euro. Sportivii care au câștigat două medalii, au primit câte două mașini.

Totodată, Ion Țiriac a pregătit câte o medalie din aur de 14 karate pentru sportivi.

De ce nu conduce David Popovici mașinile primite de la Ion Țiriac

Olimpicii au participat la un eveniment special organizat, unde au primit autoturismele. De asemenea, au fost prezente diverse personalități atât din lumea, sportului, cât și din alte domenii.

„Asta e o treabă aproape de familie. Suntem aici să plătim tributul care-l avem, răsplata și respectul acestor oameni care la Paris, în sfârșit, ne-au dat o rază de soare. Ne-au arătat că poate suntem pe drumul bun.

Că poate încet, încet ne recâștigăm ceea ce am avut întotdeauna, adică nu gena pentru sport, nu asta, dar poate ne recâștigăm înapoi copilul ca să mai lase tableta și să-și facă alte treburi dacă părinții au ceva în cap și să vedem cum facem, poate ajungem din nou acolo unde am fost. Ați făcut foarte mult, ați făcut mult mai mult decât credeam.

Pe de o parte, pe de altă parte, cine știe, am avut onoarea, plăcerea să-l văd pe domnul prim-ministru ieri și ne-a promis că ceea ce a scos din gură să face, că încep acum și de la infrastructură, să dea bani și pentru sport. Cred că o să o facă.

Hai să vedem cum facem noi ăștia care suntem mai bătrânei pe-aici. Și vreau să vă fac și ori surpriză, înainte să trec mai departe, avem pe cel mai în vârstă olimpic care trăiește în ziua de astăzi domnul Ioniță, care e acolo, 96 de ani, olimpic la Roma, ciclism, în 1960.

Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră aici, și când spun noi, eu, Țiriac, familia Țiriac sau fundația. Am încercat să facem ceva, îi mulțumesc feciorului meu, pentru că în 10 zile a făcut mai mult decât puteam face eu în 2 luni. S-adune tot ce s-a adunat aici”, a fost discursul miliardarului la evenimentul respectiv.

David Popovici a plecat de la Fundația Ion Țiriac cu două mașini, câte una pentru fiecare medalie câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„Am venit doi oameni cu o singură mașină, acum suntem tot doi oameni cu trei mașini, așa că va fi o provocare să ne ducem acasă. E bine, nu mă vait”, a declarat sportivul.

Însă, la câteva luni de la eveniment, David recunoaște că evită să conducă mașinile primite cadou. Invitat de Mihai Morar la Radio Zu, tânărul a mărturisit care sunt motivele pentru care nu iese în oraș cu autoturismele de la Ion Țiriac.

David consideră că respectivele mașini ies prea mult în evidență, astfel că preferă să-și condupă mașina personală pentru a nu atrage foarte mult atenția.

„Nu pot să o conduc pentru că atrage prea mult atenţia, aşa că prefer să conduc maşina mea obişnuită. O maşină care se pierde mult mai repede în mulţime”, a dezvăluit David Popovici.

Și, chiar dacă a fost surprins recent într-un bolid de lux, sportivul a ținut să lămurească lucrurile, mărturisind că era mașina unui prieten.

„Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani. Mai merg şi cu autobuzul. Ştii care e chestia? În ultima vreme s-au vehiculat multe imagini cu mine plimbându-mă într-un bolid de 200.000 de euro.

Şi e adevărat, eu eram, eu mă plimbam. Asta pentru că mi-a împrumutat un prieten maşina. Pur şi simplu toată lumea a început să mă întrebe despre cum e maşina, cât am dat pe ea.

Mă bucur că acum ocazia să zic că am o maşină complet obişnuită, un Audi cu 105 cai putere. Nu am ţinut să mă justific imediat cum au apărut imaginile cu mine în maşinile astea, pentru că nu am vrut să creez un precedent, să nu fiu nevoit să mă explic de fiecare dată în astfel de situaţii.

Crezi că e maşina mea? Ok. Eu ştiu care e adevărul, nu e a mea. Poate la un moment dat o să am, nu contează. Până la urmă nu despre asta e vorba”, a spus el în cadrul emisiunii.

De altfel, medaliatul olimpic preferă mersul pe jos sau cu bicileta, dorind să scape de „jungla” în care s-a transformat traficul din București.

Acesta consideră că șoferii sunt extrem de nervoși și nu îi place când se lasă angrenat în ”febra” străzii.

„Folosesc bicicleta prea rar. Pur şi simplu nu am mai apucat, nu mi-am mai făcut curaj să o scot din balcon să mă plimb cu ea, dar ar cam trebui. În trafic, nu-mi convine că foarte puţini şoferi conduc defensiv, nu toţi. Sunt nervoşi, toată lumea se grăbeşte undeva. Şi eu mă grăbesc. Traficul ăsta mă face şi pe mine să fac parte din el, să fac parte din jungla asta”, a mai adăugat el.