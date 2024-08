De ce David Popovici refuză să știe câți bani câștigă. Tatăl său îi administrează conturile

David Popovici a făcut recent declarații surprinzătoare despre modul în care își gestionează banii câștigați.

David Popovici a bifat multiple reușite la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și continuă să uimească nu doar cu performanțele sale în bazin, ci și cu modul în care abordează succesul financiar. Deși la doar 19 ani este deja cunoscut pe plan mondial, sportivul rămâne un tânăr modest și discret în viața personală.

Motivul pentru care David Popovici refuză să știe câți bani câștigă

Supranumit „Rechinul” pentru abilitățile sale impresionante în bazin, David Popovici a făcut recent o serie de declarații surprinzătoare, în spațiul public, referitoare la banii pe care îi câștigă. Înotătorul român a precizat că nu dorește să cunoscă sumele de bani care îi intră în conturi, deoarece nu dorește să fie influențat într-un mod negativ.

Din acest motiv, de administrarea banilor câștigați se ocupă chiar tatăl său, în care are încredere deplină.

„Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am. Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună. Îmi spune detaliile de bază pe care i le cer eu. Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu.

Mă ajută foarte mult asta, deoarece pot să am încredere absolută în el, fiind tatăl meu. Știu că banii sunt întotdeauna într-un loc potrivit. Am observat, la un moment dat, că discuțiile dintre mine și tatăl meu tindeau să fie îndreptate către zona asta și am uitat să avem discuții tată – fiu și m-am oprit. Trebuie să menții relațiile în viață și să dai cărbune. Când uiți să dai cărbune, focul ăla la un moment dat o să se piardă”, a spus David Popovici.

Pentru că a observat la un moment dat că discuțiile cu părintele său începeau să se conentreze prea mult pe aspectul financiar, David Popovici a decis să ia o pauză și să se asigure că păstrează un echilibru în relația lor.

Ce rentă viageră va încasa David Popovici, după ce se va retrage

David Popovici a câștigat medalia de aur - la proba de 200 de metri liber - și cea de bronz - la proba de 100 de metri liber - la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Aceste performanțe deosebite îi dau dreptul la o rentă viageră pe care o va primi după ce se va retrage din activitate.

Înotătorul CS Dinamo va primi renta viageră maximă, adică 16.635 de lei. De această sumă se bucură și alți sportivi români de excepție, precum Nadia Comăneci, Sandra Izbașa, Elisabeta Lipă sau Marian Drăgulescu.

Conform legii, renta respectivă se acordă „începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sportivul se retrage din activitate”.

Totodată, David Popovici va încasa și 200.000 de euro din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) pentru aurul și bronzul de la Paris, potrivit adevarul.ro. La această sumă se adaugă 100.000 de euro din partea Clubului Sportiv Dinamo.

David Popovici încasa deja ca sportiv al CS Dinamo 7.000 de euro pe lună de la respectivul club.

