Ce a declarat David Popovici la Ambasada României de la Paris, după victoria de la Jocurile Olimpice. La ce întrebare a răspuns

După victoria de la Jocurile Olimpice 2024, unde a câștigat bronzul la proba de 100 m liber, David Popovici și-a făcut apariția la Ambasada României de la Paris. Tânărul a răspuns la o întrebare care stătea pe buzele tuturor: dacă a avut sau nu COVID 19 în timpul competiției.

David Popovici a făcut România mândră încă o dată. Sportivul s-a calificat în semifinala probei 100 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 cu un timp de 47,92 secunde, cel mai bun din seria lui.

De asemenea, sportivul român s-a calificat și în Finala probei de 100m liber care a avut loc miercuri, 31 iulie 2024, unde a obținut o nouă medalie olimpică. Acesta a câștigat bronzul, fiind pe locul 3 cu timpul 47,49.

Cursa a fost extrem de dificilă. Tânărul a luptat împotriva unor sportivi renumiți la natație precum: Chinezul Zhanle, australianul Chalmers, ungurul Nemeth, francezul Grousset, americanul Alexy, americanul Guiliano și germanul Salchow.

David Popovici a oferit o declarație la Ambasada României de la Paris, după ce a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice 2024

La scurt timp de la victoria de la Jocurile Olimpice 2024, David Popovici a oferit o declarație pe care mulți o așteptau, chiar la Ambasada României de la Paris. Iată cum a răspuns tânărul când a fost întrebat dată a avut COVID 19 pe durata competiției.

Aceasta curiozitate a apărut după ce mai mulți sportivi au avut stări de răceala. Mai mult, campionul român a dezvăluit că unele persoane au anunțat că au COVID.

În ceea ce îl privește pe sportivul român, David Popovici a susținut că nu știe dacă a fost infectat sau nu COVID 19 deoarece nu a mai efectuat niciun test înainte de Jocurile Olimpice de la Paris.

„Acum mă simt mult mai liniştit, m-am mai calmat, tot nu am reuşit să dorm bine aseară, dar asta de cât de entuziasmat eram. Am simţit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet când am terminat cu acest concurs. A fost o călătorie foarte grea, nu au fost doar 4 zile sau 10 zile cât am fost la Paris, ci au fost nişte ani foarte grei. Deci da, m-am mai liniştit.

Nu ştiu dacă am avut COVID sau nu pentru că nu m-am testat. Am fost peste tot. Ok, nu am fost în satul olimpic, dar am reacţionat cu toată lumea care a stat în satul olimpic. În autobuze era aglomerat, la bazine se aduna multă lume. Camere mici, cu mulţi oameni.

S-a răspândit o răceală pe la toată lumea. Toată lumea, după o zi, începuse să poarte mască. Cam toată lumea a răcit.

Finalele au fost şi mai egale pentru că toată lumea tuşea, chiar unii au anunţat că au Covid. Unii s-au retras, unii au continuat, pentru că, spre deosebire de perioada pandemiei, acum nu mai eşti nevoit să te testezi. Deci nu ştiu dacă am avut Covid”, a declarat David Popovici, la TVR.

