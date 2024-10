Motivul pentru care David Popovici a renunțat la facultatea de psihologie. Ce a ales să studieze sportivul

David Popovici a luat o decizie importantă legată de viitorul său. Marele sportiv a dorit să-și schimbe domeniul de interes.

La începerea noului an universitar, după o vară plină și după ce a devenit campion la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici s-a întors la facultate. | Hepta

David Popovici a renunțat la Facultatea de Psihologie și și-a ales să studieze un alt domeniu. La începerea noului an universitar, după o vară plină și după ce a devenit campion la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici s-a întors la facultate.

David Popovici a renunțat la Faculatatea de Psihologie

După ce și-a înghețat primul an de facultate, acum când a revenit, el a decis să se transfere la o altă facultate. Motivul pentru care David Popovici a vrut să-și aleagă alt domeniu este pentru că vrea să se implice mai activ în comunitate, lăsând studiul psihologiei pe plan secundar.

Citește și: Gest de sute de mii de euro. David Popovici vine în ajutorul copiilor cu nevoi speciale: „Îmi doresc să vă am din nou aproape”

Articolul continuă după reclamă

„Legat de facultate și de psihologie, în primul an am fost nevoit să-mi îngheț anul pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice. Numai că anul ăsta încerc din nou, având un program un pic mai liber, să zicem.Mi-am dat seama că despre psihologie mă pot documenta foarte mult și singur, fie citind, fie, nu știu, pur și simplu documentându-mă. Așa că am ales să mă transfer la asistență socială.

Vreau să învăț cât mai bine cum pot să ajut și cum pot să mă implic în astfel de cauze. Dar nu e despre mine, e despre binele pe care pot să-l fac și unde ajunge acest bine, acest bine care vine de la fiecare telespectator, fiecare om care urmărește conturile de social media și decide să intre pe link-urile expuse și să doneze.

Cum reușesc să îmbin această viață profesională cu ce fac acum? Nu știu, nu e ușor, clar, dar nici nu se compară cu greul prin care trec acei copii. Așa că eu consider că nici nu am dreptul să mă plâng atât de mult”, a explicat David Popovici, conform Digi24.ro.

Citește și: Ipostazele tandre în care David Popovici a apărut alături de iubita lui. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți

Prin urmare, celebrul sportiv a decis să facă o schimbare majoră pentru a se simți și mai de ajutor în comunitate, fiind alături de cei care vor avea nevoie de asistență socială. David Popovici dorește să se implice mai mult în astfel de cauze, ajutându-i pe cei în nevoie.

Aceasta este dovada că David Popovici nu s-a lăsat acaparat de faimă și nu a uitat să fie om, punând binele celor din jur pe primul loc în lista sa de priorități atunci când vine vorba de acordarea de sprijin.

Celebrul campion olimpic cu o inimă mare a anunțat recent că își donează echipamentul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 pentru a strânge suma de 100.000 de euro, care va merge la copiii cu nevoi speciale dintr-un centru de plasament din Sectorul 5 din București, potrivit unei surse.

„Emoția de a fi pe podium, la Jocurile Olimpice 2024, purtând cu mândrie tricolorul, va rămâne pentru totdeauna în inima mea. V-am simțit alături de mine și vă mulțumesc! Iar azi, îmi doresc din suflet să vă am din nou aproape pentru că, dincolo de victoriile care se măsoară în medalii, există alte bătălii – mai importante dar mai tăcute – care se văd rar, dar care au un impact uriaș.

Din inima mea, pentru casa a 11 copii, astăzi donez cu bucurie echipamentul pe care l-am purtat pe podium, pentru ca ei să crească într-un mediu cald și adaptat nevoilor lor.

E nevoie de 11.500 de oameni buni care să doneze minimum 50 de lei pentru ca noi, împreună, să strângem un sfert din banii necesari Hope and Homes for Children pentru a construi casa. În realitate, însă, eu cred că suntem mult mai mulți. Iar pentru asta, vă mulțumesc!” a transmis David Popovici pe pagina sa de Instagram.

Citește și: David Popovici știe deja ce vrea să facă după retragerea din sport. Ce planuri are campionul:„Mi-ar plăcea să mă ocup de aşa ceva”