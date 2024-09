Ipostazele tandre în care David Popovici a apărut alături de iubita lui. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți

David Popovici este unul dintre cei mai buni înotători români, dar modestia de care a dat mereu dovadă l-a făcut să fie foarte îndrăgit de o lume întreagă.

Atunci când nu e la antrenamente sau la un concurs de înot, David Popovici se bucură de compania iubitei lui, Taisia.

Ea este cel mai mare sprijin al lui, fiind mereu alături de el la toate competițiile sportive la care participă. David este înotătorul care a plasat țara noastră pe harta statelor cu cei mai mari campioni, iar Taisia este mândră de el.

David Popovici și Taisia, fotografia în ipostaze tandre

Deși reușitele sale i-au adus câștiguri mari la o vârstă destul de fragedă, Dadiv Popovici a avut maturitatea necesară pentru a nu se lăsa îmbătat de succes și a dat mereu dovadă că este un tânăr foarte cerebral și educat.

Pe lângă susținerea Taisia, David se bucură mereu de sprijinul părinților lui care îi sunt tot timpul alături. Recent, după ce s-a întors acasă cu medaliile de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, David a avut mai mult timp liber la dispoziție pe care să îl petreacă alături de Taisia și acum se declară mai îndrăgostit ca oricând.

Chiar dacă nu le-a fost ușor și relația lor a fost testată în multe moduri, din cauza antrenamentelor și a plecărilor sale frecvente, Taisia și David au avut încredere unul în celălat și au construit o relație sănătoasă.

Celebrul sportiv și iubita lui formează un cuplu încă de când erau în liceu și au reușit să pună bazele unei relații îndelungate, bazată de iubire și respect.

Taisia Nițuleasa s-a dovedit a fi o iubită foarte răbdătoare și i-a oferit lui David toată susținerea ei. Într-un podcast recent, David Popovici a oferit mai multe detalii despre relația cu iubita lui.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă ajute, să mă susțină în treaba asta. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile fie în cantonament sau în deplasări pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea și am mare noroc pentru că pur și simplu înțelege.

E nevoie doar să înțeleagă asta li deja mă face să mă simt mai bine, mă face să mă bucur de ceea ce fac mai ușor ca să nu mă simt vinovat. Ea a făcut dans de performanță și a dat o audiție pentru a intra într-o trupa de dans destul de serioasă. Eu o susțin, ea mă susține și acum de abia aștept să înceapă și ea regimul de antrenament. Să mâncăm cât mai sănătos împreună, să o implic și pe ea și să înțeleagă cât mai bine cum e viața de sportiv.”, a povestit David Popovici într-un podcast.

La scurt timp după întoarcerea de la Jocurile Olimpice, David a plecat în vacanță alături de iubita lui. Cei doi au postat pe conturile lor de Instagram mai multe poze din vacanță unde, în sfârșit, s-au bucurat de relaxare și de soare. Cei doi s-au bucurat de timp de calitate petrecut împreună.

Recent, Taisia a postat pe Insta Story o fotografie cu David din lift, apărând în ipostaze tandre. Fanii au reacționat imediat când au văzut Insta Story-ul de vreme ce este foarte vizibil că David e extrem de îndrăgostit de iubita lu.

