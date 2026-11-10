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Doliu în lumea culturismului! Alix Small, campioană de fitness și participantă la Mr. Olympia, a murit la doar 26 de ani

Lumea culturismului este în doliu! Alix Small, campioană de fitness și participantă la Mr. Olympia, a murit la doar 26 de ani. Ce se știe despre sportivă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 09:19 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 09:20
Alix Small, campioană de fitness și participantă la Mr. Olympia, a murit la doar 26 de ani | instagram / alixsmallll
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Doliu în lumea culturismului după moartea campioanei Alix Small, una dintre tinerele sportive care au atras atenția prin rezultatele obținute în competițiile de fitness. Tânăra, participantă la prestigiosul concurs Mr. Olympia, s-a stins din viață la doar 26 de ani.

Doliu în lumea culturismului! Alix Small, campioană de fitness și participantă la Mr. Olympia, a murit la doar 26 de ani

Vestea că Alix Small a murit la 26 de ani a fost confirmată de mama sportivei. Până în acest moment, familia nu a făcut publice detalii despre circumstanțele în care a murit sportiva. De asemenea, cauza decesului nu a fost anunțată, scrie tmz.com.

La scurt timp după anunțul decesului tinerei, mesajele de condoleanțe au început să apară pe rețelele de socializare. Mai mulți sportivi din lumea culturismului și-au exprimat regretul și au vorbit despre omul din spatele rezultatelor sportive.

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Printre cei care i-au adus un omagiu se numără și Phoebe Goodwin, sportivă IFBB Pro. Aceasta a descris-o pe Alix Small ca fiind o persoană amuzantă, grijulie și atentă cu cei din jur. A povestit și cât de mult a ajutat-o tânăra într-un moment important al carierei sale, atunci când a obținut propriul card profesionist.

Cine a fost Alix Small. A obținut primul titlu important la doar 19 ani

Originară din Scoția, Alix Small era considerată una dintre sportivele promițătoare ale culturismului feminin. A obținut cardul IFBB Pro la doar 19 ani, un pas important pentru orice sportiv care își dorește să concureze la cel mai înalt nivel.

În 2021, a reușit să câștige prima competiție profesionistă din carieră. Este vorba despre Europa Pro Championships, desfășurată în Spania.

Un an mai târziu, în 2022, Alix Small a obținut un nou rezultat important. Sportiva a câștigat Mr. Big Evolution Pro, competiție organizată în Portugalia. În urma acestei victorii, a primit o nouă invitație pentru Mr. Olympia, unul dintre cele mai importante concursuri de culturism din lume.

Din păcate, problemele de sănătate au împiedicat-o să participe la competiție. Ulterior, nu a mai revenit pe scena profesionistă, mai notează tmz.com.

Alix Small a vorbit deschis despre lupta cu anorexia

Dincolo de performanțele sportive, Alix Small a avut și o poveste personală dificilă. Tânăra a vorbit public despre lupta sa cu anorexia, o tulburare de alimentație cu care se confrunta încă de la vârsta de 15 ani.

Sportiva a povestit că bodybuildingul a ajutat-o în procesul de recuperare și că practicarea acestui sport a făcut-o să își schimbe perspectiva asupra propriului corp. În loc să se concentreze pe slăbit, a început să pună accent pe forță și pe dezvoltarea fizică, scrie tmz.com.

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