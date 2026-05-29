Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Un culturist de doar 22 de ani a fost găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii

Un culturist de doar 22 de ani a fost găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii

Un influencer și culturist în vârstă de 22 de ani a fost găsit mort în locuința sa din São Paulo. Anchetatorii iau în calcul o posibilă hipoglicemie severă, iar cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 19:22 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 19:25
Un culturist de doar 22 de ani a fost găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un culturist în vârstă de doar 22 de ani a fost găsit mort în propria locuință, iar descoperirea făcută de anchetatori a ridicat numeroase semne de întrebare.

Un culturist de doar 22 de ani a fost găsit mort în casă

Tânărul era un influencer extrem de popular în mediul online și se bucura de o comunitate impresionantă de urmăritori. Moartea sa neașteptată a șocat fanii și apropiații, vestea răspândindu-se rapid pe rețelele de socializare.

Tânărul a fost descoperit fără viață în casa sa din São Paulo, în dimineața zilei de 23 mai. Potrivit primelor informații din anchetă, autoritățile nu au găsit urme evidente de violență. Cu toate acestea, circumstanțele în care a fost găsit au atras atenția anchetatorilor și au alimentat numeroase speculații în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Primele date ale investigației indică drept posibilă cauză a decesului o hipoglicemie severă, adică o scădere bruscă și periculoasă a nivelului de glucoză din sânge. O astfel de afecțiune poate deveni fatală în lipsa unui tratament rapid, deoarece glucoza reprezintă principala sursă de energie pentru creier și sistemul nervos.

Influencerul avea peste două milioane de urmăritori pe platformele sociale, unde publica frecvent materiale despre fitness, antrenamente și stil de viață sănătos. De asemenea, era apreciat pentru transformările fizice spectaculoase prin care a trecut de-a lungul anilor și pentru disciplina de care dădea dovadă.

După confirmarea decesului, pagina sa oficială a fost inundată de mesaje emoționante din partea fanilor. Mii de persoane i-au adus un ultim omagiu și au transmis condoleanțe familiei și apropiaților.

Înainte de a deveni cunoscut în mediul online, Gabriel studiase educația fizică și practicase mai multe sporturi de contact, printre care box, jiu-jitsu și lupte. Ulterior, acesta s-a orientat către culturism, domeniu în care a reușit să se remarce rapid și să își construiască o carieră de succes.

Citește și: Ce arată certificatul de deces al lui Eric Dane. Detalii neștiute despre sfârșitul actorului din Grey’s Anatomy

Autoritățile au deschis o anchetă oficială pentru a stabili cauza exactă a morții. Rezultatele finale vor fi stabilite după efectuarea analizelor medicale și publicarea raportului medico-legal.

Ce a arătat certificatul de deces al culturistului

La câteva zile după moartea sa, survenită sâmbătă, 23 mai, publicația G1 Globo a citat informațiile din certificatul de deces al regretatului influencer. Documentul menționează că acesta ar fi murit subit din cauza unei cardiomiopatii hipertrofice.

Potrivit Clinicii Mayo, această afecțiune presupune îngroșarea mușchiului inimii, ceea ce îngreunează pomparea sângelui și poate duce la complicații grave. În unele cazuri, boala poate provoca tulburări severe de ritm cardiac sau chiar moarte subită.

Cu toate acestea, autoritățile locale continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a murit Ganley, iar cauza oficială a decesului nu a fost încă confirmată în mod definitiv.

De la sărăcie la o avere fabuloasă. Femeia măritată cu moștenitorul celei mai bogate familii din lume așteaptă al șasele...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Observatornews.ro Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
Antena 3 Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior
SpyNews Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
De la sărăcie la o avere fabuloasă. Femeia măritată cu moștenitorul celei mai bogate familii din lume așteaptă al șaselea copil
De la sărăcie la o avere fabuloasă. Femeia măritată cu moștenitorul celei mai bogate familii din lume...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Debutul Regelui, Gheorghe Hagi, în direct, la Antena 1
Debutul Regelui, Gheorghe Hagi, în direct, la Antena 1
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x