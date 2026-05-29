Un culturist de doar 22 de ani a fost găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii

Un influencer și culturist în vârstă de 22 de ani a fost găsit mort în locuința sa din São Paulo. Anchetatorii iau în calcul o posibilă hipoglicemie severă, iar cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Tânărul era un influencer extrem de popular în mediul online și se bucura de o comunitate impresionantă de urmăritori. Moartea sa neașteptată a șocat fanii și apropiații, vestea răspândindu-se rapid pe rețelele de socializare.

Tânărul a fost descoperit fără viață în casa sa din São Paulo, în dimineața zilei de 23 mai. Potrivit primelor informații din anchetă, autoritățile nu au găsit urme evidente de violență. Cu toate acestea, circumstanțele în care a fost găsit au atras atenția anchetatorilor și au alimentat numeroase speculații în mediul online.

Primele date ale investigației indică drept posibilă cauză a decesului o hipoglicemie severă, adică o scădere bruscă și periculoasă a nivelului de glucoză din sânge. O astfel de afecțiune poate deveni fatală în lipsa unui tratament rapid, deoarece glucoza reprezintă principala sursă de energie pentru creier și sistemul nervos.

Influencerul avea peste două milioane de urmăritori pe platformele sociale, unde publica frecvent materiale despre fitness, antrenamente și stil de viață sănătos. De asemenea, era apreciat pentru transformările fizice spectaculoase prin care a trecut de-a lungul anilor și pentru disciplina de care dădea dovadă.

După confirmarea decesului, pagina sa oficială a fost inundată de mesaje emoționante din partea fanilor. Mii de persoane i-au adus un ultim omagiu și au transmis condoleanțe familiei și apropiaților.

Înainte de a deveni cunoscut în mediul online, Gabriel studiase educația fizică și practicase mai multe sporturi de contact, printre care box, jiu-jitsu și lupte. Ulterior, acesta s-a orientat către culturism, domeniu în care a reușit să se remarce rapid și să își construiască o carieră de succes.

Autoritățile au deschis o anchetă oficială pentru a stabili cauza exactă a morții. Rezultatele finale vor fi stabilite după efectuarea analizelor medicale și publicarea raportului medico-legal.

Ce a arătat certificatul de deces al culturistului

La câteva zile după moartea sa, survenită sâmbătă, 23 mai, publicația G1 Globo a citat informațiile din certificatul de deces al regretatului influencer. Documentul menționează că acesta ar fi murit subit din cauza unei cardiomiopatii hipertrofice.

Potrivit Clinicii Mayo, această afecțiune presupune îngroșarea mușchiului inimii, ceea ce îngreunează pomparea sângelui și poate duce la complicații grave. În unele cazuri, boala poate provoca tulburări severe de ritm cardiac sau chiar moarte subită.

Cu toate acestea, autoritățile locale continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a murit Ganley, iar cauza oficială a decesului nu a fost încă confirmată în mod definitiv.