Eugen Neagoe, după 0-5 cu Viitorul: În această seară a fost o umilinţă, o ruşine

Antrenorul FC Dinamo, Eugen Neagoe, a vorbit despre ruşine şi umilinţă după ce echipa lui a fost surclasată cu 5-0 de Viitorul, în prima etapă a Ligii I. Deşi fanii i-au cerut demisia, Neagoe spune că nu se gândeşte să renunţe.

"Este prima dată când trăiesc o asemenea umilinţă. Nu avem niciun alibi, nu putem să vorbim despre absolut nimic. A fost o ruşine ce s-a întâmplat pe teren în această seară. Încă din primul moment de când am venit aici, fanii nu m-au dorit, nu ştiu ce s-a întâmplat. Dacă îmi aduc bine aminte, de doi ani de zile Dinamo nu a intrat în play-off. Eu am spus că voi face tot ce depinde de mine pentru a ajunge acolo. Într-adevăr, în această seară a fost o umilinţă, o ruşine. Nu am gândit că pot trăi o asemenea umilinţă, dar acesta este fotbalul. Nu m-am gândit la aşa ceva (n.r. - demisie), este primul joc, într-adevăr am pierdut într-o manieră ruşinoasă. Dar sunt convins că lucrurile se pot îndrepta, urmează peste cinci zile un joc important şi cu o victorie altfel vor sta lucrurile şi moralul jucătorilor. După ce am primit gol, am încercat în repriza a doua, am schimbat ceva în echipă, dar se pare că tot ce am făcut, am făcut foarte prost. Nu a mers absolut nimic, a fost o ruşine, o umilinţă. Îmi asum tot ce s-a întâmplat, îi felicit pe cei de la Viitorul, bravo lor, au meritat, au avut o ambiţie şi o atitudine extraorinare, aşa cum le-am cerut şi eu jucătorilor noştri, dar din păcate noi nu am putut. A fost seara lor şi o mare ruşine şi o umilinţă pentru noi. După golul al doilea, jucătorii nu au mai avut pic de încredere, au greşit absolut toate mingile, nu am făcut marcaj, nu am făcut nimic. Nu meritam absolut nimic în această seară. Vom vedea, mai sunt cinci zile până la meciul cu Craiova şi vom vedea zilele următoare", a declarat Neagoe.

FC Viitorul a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa Dinamo, în ultima partidă a etapei I a Ligii I, un meci marcat de incidente.

Au marcat: Iancu '9 şi '69, Ganea '49, Calcan '66, Eric '71

Fanii dinamovişti, aflaţi în număr de aproximativ 200, i-au înjurat pe patronul Ionuţ Negoiţă şi pe antrenorul Eurgen Neagoe după numai 25 de minute de joc. Suporterii i-au cerut demisia tehnicianului.

După golul de 3-0 al gazdelor, din minutul 66, mai mulţi suporteri dinamovişti au intrat pe teren, fiind cu greu imobilizaţi şi scoşi din suprafaţa de joc de stewarzi.

Jandarmii au intervenit şi s-au postat în faţa peluzei în care se afla galeria dinamovistă, fără a intra în conflict direct cu suporterii.

Managerul general al FC Dinamo, Florin Prunea, a mers la suporteri şi a încercat să-i calmeze.

Meciul a fost reluat după o întrerupere de peste 20 de minute şi după ce galeria dinamovistă a fost evacuată. Gazdele au marcat repede încă două goluri după reluarea partidei.

Nu toţi fanii dinamovişti au părăsit peluza, unul dintre ei întrând pe teren în minutul 75, pentru a-i cere socoteală lui Neagoe. Acesta a fost scos repede din spaţiul de joc şi meciul nu a mai fost oprit.

Dinamo este pe ultimul loc după acest rezultat, în clasament, iar FC Viitorul este pe locul I, la golaveraj.

