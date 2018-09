VIDEO: FIFA a anunțat cele 10 goluri care vor candida la Trofeul Puskas - Golul Anului! Messi, Ronaldo și Bale, candidați

FIFA a anunțat azi, pe site-ul oficial, cele 10 goluri care candidează pentru Trofeul Puskas - Golul Anului 2018. Dintre cele mai spectaculoase execuții nu lipsesc cele ale lui Ronaldo (vs Juventus), Bale (vs Liverpool), Messi (vs Nigeria), dar nici execuția ireală a puștiului Riley McGree.